Pahalılık tatilci sayısını azaltacak

Enflasyon ve kurdaki artış, bu yaz tatile çıkanların azalmasına sebep oldu. Yurttaş, bütçesini zorlamayacak ekonomik turlara rağbet etmeye başladı.

Yurtiçi otel fiyatlarındaki artışın, tüketicinin beklentisinin üzerinde, yüzde 30-60 aralığında gerçekleştiğini söyleyen Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, “Bu zamlar talebi daralttı. Sektör genelinde bu yıl, geçen yıla göre tatil yapanların sayılarında yüzde 10-15 arasında azalma bekleniyor” dedi. Küçükyılmaz, “Pazardaki bu talep daralması tüm sektörde satışların adet olarak düşmesine neden oldu. Artan sepet fiyatları sebebiyle cirolar düşmedi ancak müşteri sayılarımız bir miktar geriledi” dedi.

Talep ekonomik turlara

Küçükyılmaz, “Kültür turlarında bu yıl normalin çok üzerinde yüzde 80-90 oranlarında bir talep artışı görüyoruz” diye konuştu.

Bu eğilimin yalnızca yurtiçi tatil otelleri fiyatlarındaki artıştan değil, sosyal medya etkileşimi ile kültür turu yerlerinin tanıtım aktivitelerinin etkisiyle de yaşandığını kaydeden Küçükyılmaz, “Tabii bizim açımızdan çok memnun edici bir durum. 409 TL’den başlayan fiyatlarla Ege-Akdeniz turları, 899 TL’den başlayan fiyatlarla GAP turları, 339 TL’den başlayan fiyatlarla Kapadokya turları, 359 TL’den başlayan fiyatlarla Karadeniz turları, 1799 TL’den başlayan fiyatlarla Mavi Yolculuk turları en çok talep gören kültür turlarımız” ifadelerini kullandı.

En pahalı bilet cuma günü

Son beş yılda seyahat sektöründe e-ticaret pazarı yıllık yüzde 36 büyüme gösterdi. Bu rakamın çoğunluk kısmı uçak biletinden geldi.

Ulaşım, konaklama ve araç kiralama gibi ihtiyaçlara yönelik seyahat planlama sitesi olan ve 2010’dan bu yana faaliyet gösteren Biletall.com’un Üst Yöneticisi (CEO) Yaşar Çelik, daha ekonomik uçak bileti için tüketicilere önerilerde bulundu.

İndirimlere dikkat

Çelik, “Sabah yerine akşam uçuşu için rezervasyon yapıp, en iyi uçak bileti fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Yurtiçinde uçacaksanız cuma günleri uçak bileti almaktan kaçının! En pahalı yurtiçi uçak bileti cuma günleri satılıyor. Pazar sabah saatleri ise ucuz uçak bileti bulmak için en uygun gün. Seyahatiniz esnek ise hafta içi salı gününe bilet almak, size ucuz bir yolculuk yapmanız için iyi bir fırsat sunar. Yurtdışına seyahat etmeyi planlıyorsanız da en az 2 ay öncesinden rezervasyon yaptırarak en iyi uçuş teklifini yakalayabilirsiniz. Elimizdeki verilere göre en pahalı yurtdışı uçak bileti perşembe günü satılırken, en ucuz yurtdışı uçak bileti pazar günü satıldı” dedi.

“Yolcular bilmeli ki hiçbir firma yoğun sezonda olağandışı indirim yapmaz” diyen Çelik, şöyle devam etti: “Dolandırıcılar ücretlerde aşırı indirim yaparak dikkat çekmeye çalışıyor. Satın alma işlemi sonrasında doğrulama SMS ve maili gelmediyse banka ile iletişime geçilip, işlem iptal ettirilmeli. Otobüs bileti satın alınacak sitenin güvenli olup olmadığının sorgulanması için ticket-tr.com sayfasını hazırladık. Yolcular, bu sayfadan otobüs bileti satan sitenin güvenli olup olmadığını sorgulayabilirler.”