Katar, borsadaki yatırımlarını çekiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bu yıl en çok kaybettiren yatırım aracı borsa olurken, yabancı yatırımcıların çıkışları da devam ediyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre Borsa İstanbul’da portföyü olan yabancı yatırımcılar arasında ilk 5 ayda Katarlı yatırımcıların hareketleri öne çıktı. Dünya’dan Jülide Yiğittürk Gürdamar’ın haberine göre sayısı 4 ve 6 olarak değişen Katarlı yatırımcıların bu süreçte yaklaşık 4.6 milyar liralık çıkış yaptığı görüldü.

Aralık ayında 14 milyar 745 milyon lira portföy değerine sahip olan Katarlı yatırımcıları porföyü mayıs ayında yüzde 30.95 azalarak, 10 milyar 181 milyon liraya kadar geriledi. (Gazete Duvar)