Katar, borsadaki yatırımlarını çekiyor

Borsa İstanbul'da portföyü olan yabancı yatırımcılar arasında yılın ilk beş ayında Katar hareketliliği dikkat çekti. Bu sürede Katarlıların payı yüzde 31 azaldı. Türkiye'den çıkartılan para miktarı 4,6 milyar liraya ulaştı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba, 09:20

[Haber görseli]Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bu yıl en çok kaybettiren yatırım aracı borsa olurken, yabancı yatırımcıların çıkışları da devam ediyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre Borsa İstanbul’da portföyü olan yabancı yatırımcılar arasında ilk 5 ayda Katarlı yatırımcıların hareketleri öne çıktı. Dünya’dan Jülide Yiğittürk Gürdamar’ın haberine göre sayısı 4 ve 6 olarak değişen Katarlı yatırımcıların bu süreçte yaklaşık 4.6 milyar liralık çıkış yaptığı görüldü.

Aralık ayında 14 milyar 745 milyon lira portföy değerine sahip olan Katarlı yatırımcıları porföyü mayıs ayında yüzde 30.95 azalarak, 10 milyar 181 milyon liraya kadar geriledi. (Gazete Duvar)

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Jülide Yiğittürk Gürdamar