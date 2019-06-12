Rusya, Türkiye'den gönderilen 20 ton kayısıya el koydu

Rosselhoznadzor'un Kaluga bölge idaresi, Türkiye'den gönderilen 20 ton kayısıyı, tarım ürünleri için çok zararlı olduğu bilinen Akdeniz meyve sineği taşıması gerekçesiyle ıskartaya çıkardı.

KAYISILAR TEZGAHA ÇIKMAYACAK

Kurumun el koyduğu kaysıların akıbetinin ne olacağının henüz belli olmadığı belirtilen haberde, ancak kalitesiz ürünün kesin olarak tezgahlara çıkmayacağı kaydedildi.

Rosselhoznadzor görevlileri, Akdeniz meyve sineğinin en tehlikeli ve zararlı türlerin sınıfında yer aldığını, kaysı, elma, erik, kiraz meyvelerine ve domatese, ayrıca 200'ün üzerinde farklı bitki türüne zarar verdiğini hatırlattı.

TARIMA ZARAR VERMESİNDEN KORKULUYOR

Hastalıklı meyvelerin dış görünüş olarak sağlıklı meyvelerden hiçbir farklılık göstermediğini söyleyen uzmanlar, sinek larvalarının sadece meyvenin açılmasıyla tespit edilebileceğini ifade etti.

Haberde ayrıca bu sinek türünün insan için tehlike taşımadığına, ancak yayıldığı halde tarıma genel olarak büyük zarar verebileceğine dikkat çekildi. (Kaynak: Turkrus.com)