Yerli üretici isyanda

Enerjiden sonra 14 milyar dolarla en fazla cari açık veren cep telefonu sektöründe yerli üreticiler isyan etti. Satışlarda 2016’da yerlilerin payı yüzde 40’tan şu anda yüzde 5’lere kadar geriledi. Özellikle cep telefonundaki taksit yasağı ve kurdaki yükseliş yerlilerin payını durma noktasına getirdi.



Türkiye’nin önde gelen cep telefonu üreticisi General Mobile Group üst yöneticisi (CEO) Sebahattin Yaman, “Türkiye’de büyüğün hep en büyük olması teşvik ediliyor. Ürünleri satacak kanal bulamıyoruz. Sorunlar çözülmezse şu anda öyle bir ihtimal yok ama fabrikayı yurtdışına taşımayı da düşünebiliriz” dedi. Yaman, yurtdışında üretim için Güney Afrika ve Ruanda’da yerel ortaklarla görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Özellikle cep telefonu taksit yasaklarından sonra pazarda yerli payının durma noktasına geldiğine işaret eden Yaman, “Biz bir şey istemiyoruz. Pazar herkese açık olsun. Adil rekabet şartları yaratılmalı” dedi. Sebahattin Yaman bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında şu açıklamaları yaptı:



- Sadece yerli markalar değil, yabancılar için de adil bir rekabet ve yatırım ortamının sağlanmasının önündeki en önemli engeller tüketici kredisi uygulaması gücüne sahip olan GSM operatörlerinin pazarı domine etmesi ve gümrük beyanlarındaki adaletsizlik.



- Biz küresel bir marka olmak ve dünyayla rekabet etmek üzere yola çıktık. Türkiye’deki üretimimizi sürdürmek ve yatırımlarımıza devam etmek istiyoruz. Ancak adil rekabet şartlarının olması oldukça önemli.



- Gümrük beyanları maktu ÖTV seviyesinde kümeleniyor. Kademeli ÖTV yasası sonrasında, markalar arasında vergi beyan uçurumu giderek arttı. Gümrüklerin tüm markalar ve sektör için eşit ve şeffaf hale getirilmesi gerekiyor.

Büyümeye fren Sebahattin Yaman, yerli üretimin önündeki engellerin kaldırılmasına, ithal ürünlerle vergi ve mevzuat koşullarının eşit hale getirilmesine çalıştıklarını ancak 2 yıldır mesafe katedemediklerini aktardı:



- Hem global pazarlardaki daralma, hem Türkiye pazarındaki ekonomik koşullar ve önemli etkenler nedeniyle 2019 yılında bir önceki seneye göre agresif büyüme stratejimizi frenlemek durumunda kaldık.



- 2019’da 50 milyon TL daha yatırım yaptık ve fabrikamızın yıllık üretim kapasitesini 4.2 milyona yükselttik.



- Geçen yıl yurtiçinde 900 bin adet olan satışlarımız bu yıl 700 bin civarında olacak. Yurtiçi ciro da 650 milyon TL’den 600 milyon TL seviyesine gerileyebilir. Yurtdışı satış adedi ise 100 binden 200 bine çıkacak. Yurtdışı satış gelirini ise 50 milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz.