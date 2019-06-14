Zorlu Kıvılcımlar Hareketi iş başında

Zorlu Holding’in kurumsal gönüllülük hareketi Kıvılcımlar, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından her yıl Mayıs-Haziran aylarında kutlanan Çalışan Gönüllülüğü Haftası’na, geniş bir katılım gösterdi.

Başta üst düzey yöneticiler olmak üzere tüm çalışanların gönüllü çalışmalarında buluştuğu haftada, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, KAÇUV için kutu hazırlarken, Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül ise Kıvılcımlar Kermesi’nde kendi hazırladığı ürünlerin satışını yaptı. Zorlu Holding ve Zorlu Grubu şirketleri, Çalışan Gönüllülüğü Haftası boyunca 307 gönüllü ile toplam 520 saat gönüllülük çalışması gerçekleştirdi.

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Akıllı Hayat 2030’un ön önemli parçalarından birini ise çalışan gönüllüğü oluşturuyor. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz Gönüllülük Hareketimiz Kıvılcımlar ile 2022’de çalışan başına yılda ortalama 8 saat gönüllülük hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için üst yönetimden farklı kademedeki yönetici ve çalışanlarımıza kadar tüm insan kaynağımız bu işe gönlünü koymuş durumda. Bunun için gönüllü olarak birçok farklı platformda yer alıyor, yeteneklerimiz, yetkinliklerimiz ve elimizdeki tüm imkanlarımızı ülkemiz ve insanımız için seferber etmeye devam ediyoruz” dedi.