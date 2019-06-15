Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu Ba3'ten B1'e indirerek, görünümünü 'negatif' olarak belirledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak Moody's'in kararına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin notunda indirim, ödemeler dengesi krizi riskinin artmaya devam ettiği görüşümüzü yansıtıyor. Türkiye uzun süreli ekonomik ve finansal oynaklık dönemine karşı kırılgan olmaya devam ediyor” denildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaptığı açıklamada not indirimi kararının Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle bağdaşmadığını ileri sürdü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından verilen not indirim kararı, Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri ile bağdaşmamakta ve bu nedenle kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri yaratmaktadır" denildi.

Türkiye'nin toplam ekonomi ve her bir ekonomik aktör düzeyinde güçlü performans gösterdiği savunulan açıklamada "Türkiye'nin 2003 yılından beri uyguladığı ekonomik politikalardaki temel unsur, her koşulda serbest piyasa ekonomisinin gerekleri ile uyumlu hareket etmek olmuştur. Bugün de dalgalı döviz kuru, sermaye akımlarının serbestliği ve girişimciliğin teşvik edilmesi ekonomi politikalarımızın merkezinde yer aldığı gibi bunun aksi Türkiye Cumhuriyeti için ne bugün ne de yarın asla söz konusu olmayacaktır" denildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle: