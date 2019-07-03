Kazanımlara göz diktiler

Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, kıdem tazminatı değişikliğini gündeme getiren hükümetin asıl amacının başka olduğuna dikkat çekti. Türkel, “Cambaza baktırırken başka bir şey yapıyorlar. Çalışanların haklarını budayacaklar” dedi. Hükümetin dediklerini yapan, biat eden anlayışı reddetiklerini belirten Türkel, Türk-İş’ten ayrılma konusunda aralık ayına kadar bekleyeceklerini, o tarihte yapılacak Türk-İş Genel Kurulu’na katılarak, taleplerini dile getireceklerini bildirdi.

Tekgıda-İş 16. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel kurulda sendikanın, Türk-İş’ten ayrılması konusunda karar alındı. Kararın uygulaması konusunda ise yönetim kurulu yetkilendirildi. Mustafa Türkel, aralık ayında gerçekleştirilecek Türk-İş Genel Kurulu’na kadar süreci izleyeceklerini bildirdi. Türkel, “Taleplerimiz karşılanıyor mu diye bakacağız. Ortak akıl üretilme ihtimali varsa önemli olur. Ancak aynı ısrarlar devam ederse, aynı hasmane tutum sürdürülürse kararı uygulama tarihini belirleyeceğiz” dedi.

Hükümetin dediklerini yapan, biat eden anlayışı reddettiklerini kaydeden Türkel, “Sendikalara baskı yapılarak, üyeleri istifa ettiriliyorsa, kamuda işçi bırakılmadıysa bu konularda açıklama yapılmalı. Konfederasyonlar son zamanlarda asıl işlerinden uzaklaştılar. Sendikaların önünde engel olmaya başladılar. Konfederasyonlar ya yeni yol açacaklar ya da yoldan çekilecekler” diye konuştu.



‘Reddediyoruz’

Hükümetin kıdem tazminatında yapmak istediği değişikliğe ilişkin de Türkel, “Asıl amaç kıdem tazminatı değil. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar. Kıdem tazminatını gündeme getirip işçilerin başka haklarını ellerinden alacaklar. Ya zorunlu BES’i getiriyorlar, ya emeklilik yaşını uzatıyorlar ya da ücretler üzerindeki baskıyı artırıyorlar. Asıl amaç çalışanların haklarını budamaktır. Ona altyapı hazırlamaktır. Cambaza baktırırken başka bir şey yapıyorlar. Türk-İş ve DİSK’in bunu görmesi lazım” dedi. Konfederasyonların, sendikaların hükümetle ilişkilerine de dikkat çeken Türkel, iktidara yakınlaşan, emekten uzaklaşanların eninde sonunda kaybedeceklerine vurgu yaptı.