Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

İşte zamlı memur, emekli maaşları ve yeni kıdem tazminatı tavan ücreti...

Buna göre enflasyon, haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu.

6 AY İÇİN % 5-6 MAAŞ ZAMMI

Haziran ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0.03 artması sonrası, yıllık enflasyon yüzde 15.72 oldu.

Bu rakam sonrası SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5,01 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6,01 oranında artırılacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ

Ocak ayında 6 bin 17 lira olarak belirlenen kıdem tazminatı tavan ücreti de yüzde 6 artırıldı. Böylece kıdem tazminatında tavan ücret 363 lira artırılarak 6 bin 380 liraya yükseltildi.

5 AYDA YÜZDE 4.98 OLDU

Son toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta yüzde 1.03, nisanda yüzde 1.69 ve mayısta da yüzde 0.95 arttı. 5 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 4.98 oldu.

Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur gösterge katsayısı Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanana kadar hesaplanmış net maaşlar şu şekilde:

YENİ MEMUR MAAŞLARI

Müsteşar: 14.093 TL (Zam miktarı 799 TL)

Genel müdür: 12.393 TL (Zam miktarı 703 TL)

Öğretmen: 5.022 TL (Zam miktarı 285 TL)

Başkomiser: 6.511 TL (Zam miktarı 369 TL)

Polis memuru: 5.698 TL (Zam miktarı 323 TL)

Uzman doktor: 7.747 TL (Zam miktarı 439 TL)

Hemşire: 4.871 TL (Zam miktarı 276 TL)

Mühendis: 6.651 TL (Zam miktarı 377 TL)

Profesör: 10.707 TL (Zam miktarı 607 TL)

Avukat: 6.350 TL (Zam miktarı 360 TL)

En düşük maaş 3.676 TL (Zam miktarı 208 TL)

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI

Temmuz 2019(%5.01) Zam miktarı

SSK 2008 öncesi 2.000 TL 96 TL

SSK 2008 sonrası 1.181 TL 56 TL

Tarım Bağ-Kur 1.332 TL 63 TL

Esnaf Bağ-Kur 1.688 TL 80 TL