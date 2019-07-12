Sanayi üretim endeksi açıklandı

TÜİK tarafından Cuma günü açıklanan verilere göre sanayi üretimi Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 1.3 artış kaydederken yıllık bazda yüzde 1.3 azaldı.

Bloomberg anketine katılan uzmanların medyan beklentisi aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 2.0 düşüş olacağı yönündeydi. Bir önceki aya ilişkin aylık veri eksi 1.0'den eksi 0.9'a, yıllık veri eksi 4.0'dan eksi yüzde 3.8'e revize edildi.

Sanayi Üretim Endeksi, Mayıs 2019

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 azaldı



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,1 arttı.

Beklenti aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 2.0 düşüş olmasıydı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,3 arttı



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,2, imalat sanayi sektörü endeksi %1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,9 arttı.