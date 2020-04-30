Ekonomide güven yerle bir oldu

30 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Özellikle son 2 yıldır ekonomik sorunlarla boğuşan Türkiye, bu durumda girdiği küresel Covid-19 salgınından da ağır şekilde etkileniyor.

Güncel veri ve tahminler bunu ortaya koyuyor. TÜİK’in dün açıkladığı “Ekonomik Güven Endeksi, Nisan 2020” raporuna göre, ekonomik güven endeksi nisanda önceki aya kıyasla yüzde 44.1 azalarak 51.3 puana düştü.

Bu düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Tüketici güveni bir önceki aya göre nisanda yüzde 5.8 azalarak 54.9, reel kesim güveni yüzde 36.8 azalarak 62.3, hizmet sektörü güveni yüzde 50.1 azalarak 46.1, perakende ticaret sektörü güveni yüzde 26 azalarak 75.2 ve inşaat sektörü güveni 42.2 azalarak 44.7 puan oldu.

G20 KÜÇÜLECEK

Ayrıca 2007 yılından bu yana açıklanan ekonomik güven endeksi, Nisan 2020’de, küresel mali krizin yaşandığı Kasım 2008’deki 61.2 puanın da altına indi. Bu endeks 114.8 puan ile 2011 Ocak ayında zirveyi görmüştü. Salgın nedeniyle Moody’s de G20 ülkeleri için 2020 ve 2021 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) gelişme tahminlerini revize etti. Moody’s Investors Service yayımladığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçüleceğini tahmin eden Moody’s, 2021’de ise yüzde 3.5 büyüme öngördü.

‘1929 KAÇINILMAZ’

Yine raporda G20’nin gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 5.8 küçüleceği tahmininde bulunan kuruluş, 2021’de ise bu ülkelerin çoğunda reel GSYH’de bir toparlanma olsa da kriz öncesi seviyelerin altında kalınacağını vurguladı. Çin dışarıda bırakıldığında G20’nin gelişmekte olan ekonomilerinde küçülme yüzde 3.5 olacak. Moody’s bu yıl Çin ekonomisinin yüzde 1 büyümesini bekliyor. Öte yandan iktisatçı Nouriel Roubini, salgının dünya ekonomisinde 1929 Buhranı benzeri büyük bir depresyona yol açmasının kaçınılmaz olduğu öngörüsünde bulundu.