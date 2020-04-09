Ekonominin kurumları yeniden yapılandı

09 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başta olmak üzere birçok kurumun yapısında kapsamlı değişiklik yapıldı.

KOSGEB’te Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı odalar devre dışı bırakılırken, TÜİK’te de daire başkanları görevden alındı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile gerçekleştirilen değişikliklerden bazıları şöyle:

- Hükümete birçok konuda sert eleştiriler yönelten TMMOB, KOSGEB Genel Kurulu’ndan çıkarıldı. KOSGEB İcra Komitesi’nin yapısı değiştirilirken, başkanlık tarafından hazırlanan bütçeyi onaylama yetkisi kaldırıldı.

- Türk Standartları Enstitüsü (TSE) mevzuatında başkanın harcama yetkisi kaldırıldı.

DIŞ ETKİNLİK BAKANLIKTA

- TÜİK’in yapısında kapsamlı değişiklik yapıldı. İstatistik Konseyi’nin başkanı Hazine ve Maliye Bakanı ya da bakan yardımcısı olacak. Eski düzenlemede ise bu görev TÜİK Başkanı’ndaydı.

- TÜİK’e 6 başkan yardımcısı atanabilecek. Teftiş Başkanlığı oluşturulacak. TÜİK’te 19 daire başkanlığı kadrosu iptal edildi. Toplam 105 kadro açıldı.

- Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) yetkileri arasına “savaş ve seferberlik hali” de eklendi. Bu arada bir cumhurbaşkanlığı genelgesi ile oda ve borsalar, ihracatçı birlikleri, DEİK ve KOSGEB gibi kuruluşların dış ekonomik organizasyonlarının Ticaret Bakanlığı’na bildirilmesi hükme bağlandı.