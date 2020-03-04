Ekonomist Acemoğlu Cumhuriyet Kitap programında

04 Mart 2020 Çarşamba, 17:38

“Edebiyat ve kültür dünyasında neler oluyor?” sorusuna yanıt arayan Cumhuriyet Kitap programı, bu hafta yine dopdolu içerikle karşınızda. Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’ın hazırlayıp sunduğu programın daimi konuğu, kitap ekinin yayın yönetmeni şair ve yazar Turgay Fişekçi. Cumhuriyet Kitap eki bu hafta yine özel içerikle karşınızda. Cumhuriyet Kitap eki her perşembe gazeteniz Cumhuriyet ile ücretsiz.

