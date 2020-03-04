Ekonomist Acemoğlu Cumhuriyet Kitap programında
Ekonomist Daron Acemoğlu’nun yeni kitabı çıktı. Edebiyat dünyası Cumhuriyet Kitap programında.
“Edebiyat ve kültür dünyasında neler oluyor?” sorusuna yanıt arayan Cumhuriyet Kitap programı, bu hafta yine dopdolu içerikle karşınızda. Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’ın hazırlayıp sunduğu programın daimi konuğu, kitap ekinin yayın yönetmeni şair ve yazar Turgay Fişekçi. Cumhuriyet Kitap eki bu hafta yine özel içerikle karşınızda. Cumhuriyet Kitap eki her perşembe gazeteniz Cumhuriyet ile ücretsiz.
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