Ekrem İmamoğlu'ndan koronavirüs tedbirleri açıklaması

27 Mart 2020 Cuma, 11:15

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu corona virüsü tedbirlerini açıklıyor. İmamoğlu, İstanbul Yenikapı'da İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi'nin oluşturulduğunu açıkladı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"İBB olarak dezavantajlı gruplar için onlarca yeni uygulamaları hayata geçirdik.

Salgının başlangıcından itibaren okullar, toplu taşıma ve hastanelerde tüm imkanlarımızla mücadeleye katkı sağladık.

İBB olarak çalışanlarımzıın sağlığıyla özel olarak ilgilendik. Evden çalışma koşullarını hayata geçirdik. Ancak İBB olarak sorumlu olduğumuz kamu hizmetlerinin kesintisiz olarak devamlılığını sağladık"

“2000 OTEL ODASI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KULLANIMINA AÇILACAK”

"Şehrimizin 600 otel yöneticisi ile görüşmeler yaptık. Sağlık çalışanlarımızın kendi ailelerini de korumak zorundayız. Bizler İstanbul’da ne yapabiliriz diye belediyelerimizle çalışmalar yapıyoruz. Bir takım alanları Sağlık Bakanlığımız ile paylaşıyoruz.

Kendi evlerinin dışında ve çalıştıkları hastanelere yürüme mesafelerindeki otellerde korunma konusunda bir anlaşmaya vardık. Toplamda 2000 odanın sağlık çalışanlarının kullanımına açılması için gerekli desteği sağladık."

İBB TARAFINDAN İSTANBUL YARDIMLAŞMA VE KOORDİNASYON MERKEZİ OLUŞTURULDU

"İBB olarak bu dönemde özel olarak yardıma ihtiyaç duyan tüm kişi ve kesimleri belirlemek bu kişilere fiziki, maddi ya da psikolojik destek sunmak, yardımlaşma çalışmalarını koordine etmek amacıyla İBB öncülüğünde tüm sivil toplumu ve gönüllüleri bir araya getirmek üzere İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi’ni oluşturduk. Yenikapı İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi oldu."

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

"Lütfen insani ve ekonomik önceliği bulunmayan büyük ve tartışmalı yatırımları lütfen iptal edin. Yapılan ihaleler konusunda hukuki mücadele edeceğimizi buradan duyurmak istiyorum.

Şu zor günlerde halk sağlığından daha önemli bir şey olamayacağını vatandaşımıza hissettirmek adına daha hassas olunmalıdır."