Eksi 360 metreye turnike

15 Mart 2020 Pazar, 02:00

Zonguldak’ta yerin yüzlerce metre altında devlet tarafından işletilen madene turnike sistemi kuruldu. İşçiler, eksi 360 metreye kurulan turnike sistemine tepki göstererek, bir an önce turnikenin kaldırılmasını istedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Kilimli İşletme Müdürlüğü, işyerinde “kuyu sistemi” ile maden çıkarılıyor. Zonguldak’taki madenler genellikle “kuyu sistemi” ile çalışıyor. Maden yerin çok altında olduğu için zorunlu olarak bu yol tercih ediliyor. İşçiler, madenlere “kafes” adı verilen asansörle iniyor. Ancak son olarak kurumda başlatılan yeni uygulama tepki çekti. İşletmedeki yeni servis kuyusunun eksi 360 koduna turnike sistemi kuruldu. İşçiler yerin altında eksi 360 metrede asansörden çıktıklarında ve işleri bitip yeniden yeryüzüne dönmek için asansöre binmek istediklerinde bu turnikeye kart okutarak geçebiliyor. İşveren yerin yüzlerce metre altına kurulan turnike sistemini madenciler çalışırken ocakta amirler bulunmasına karşın, “kafese (asansöre) düzenli binmeyi sağlamak” gerekçesine dayandırdı. Ancak asıl amacın ise işçilerin madenden erken ayrılmalarını önlemek olduğu belirtiliyor. Vardiyası biten yaklaşık 150-200 işçi terli terli turnike önlerinde beklemek zorunda kalıyor. Bu nedenle turnike önlerinde de yığılmalar meydana geliyor.

İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ALTINDA

Genel Maden-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Kilimli İşletmesi’nde kurum yetkililerinin bazı uygulamaları nedeniyle huzursuzluk yaşanmaya başlandığını, özellikle de eksi 360 koduna turnike sistemi konulmasıyla bunun arttığını işaret etti. Turnike sisteminin, çalışanların moral ve motivasyonunu bozduğunu işaret eden Yıldız, şunları söyledi:

“İşyerlerinde güvenli ve verimli üretim sağlanması için geçmişte olduğu gibi bugün de aynı şekilde her türlü mücadeleyi ve özveriyi gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Aynı özveri ve hassasiyeti, mücadeleyi işveren konumundaki yetkililerin de göstermesini beklemek en doğal hakkımız. İşveren yetkililerini, işyerlerinde üretimi baltalayacak, iş sağlığı ve güvenliğini sıkıntıya sokacak uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz. Yeraltı madenciliğinde, özellikle bizim gibi emek veren yoğun çalışan yeraltı madenciliğinde iş sağlığı ve iş güvenliği en önemli konudur. Genel Maden İşçileri Sendikası ve örgütlü gücü maden işçileri, hak alma mücadelesinde dünyaya mal olmuştur. Bu mücadele ve dayanışma ruhu bugün ve gelecekte de aynı şekilde devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”