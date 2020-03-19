Elazığ'da 5,0 büyüklüğünde deprem!
AFAD verilerine göre, Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesinde 20.53'de 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, 21,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ilk bilgilere göre kent merkezinde ve köylerde deprem dolayısıyla olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.
Yer sarsıntıyla ilgili kent merkezinde ve köylerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını aktaran Kaldırım, tarama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
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