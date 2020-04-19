Elektronik cihaz temizliğinin püf noktaları
Fotoğraf makinesi, yazıcı gibi elektronik eşyalar nasıl temizlenmeli? Görüntüleme teknolojileri teknik servis yetkilileri elektronik cihaz temizliğinin püf noktalarını paylaştı.
İster amatör ister profesyonel bir fotoğrafçı olun ve ne kadar dikkat ederseniz edin cihazlarınız bir süre sonra toz ve kir girişi nedeniyle eski performansını kaybedebiliyor ve aynı zamanda üzerinde oluşabilen mikroplar nedeniyle de sağlığımızı tehdit edebiliyor. Bu nedenle başta sağlığınızı korumak ve görüntüleme ekipmanlarınızın en yüksek performansını koruyabilmesi için ekipmanların sık sık ve özel bir şekilde dezenfekte edilerek temizlenmesi gerekiyor.
Görüntüleme teknolojileri teknik servis yetkilileri elektronik cihaz temizliğinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
Fotoğraf makinesi, lensler ve video ekipmanlarının temizliğine ve dezenfekte edilmesine dair tavsiyeler:
- Yüzeyleri temizler veya dezenfekte ederken tek kullanımlık eldivenler kullanın.
- Temizliğe başlamadan önce cihazınızı kapatın, pili çıkarın ve cihazınızı fişten çekin.
- Canon ürünlerinizi sterilize etmek ve temizlemek için %70-80 oranında seyreltilmiş etanol veya izopropil alkol karışımıyla nemlendirilmiş yumuşak, temiz bir bez kullanın. Tüy bırakmayan veya mikro fiber bezler önerilir.
- Seyreltilmiş etanol veya izopropil alkolünüzü görüntü sensörlerinin veya kaplamalı lens yüzeylerinin temizliğinde kullanmayın.
- Cihazın içine veya kontrol paneli veya tuşların etrafındaki boşluklar arasına sıvı kaçmamasına dikkat edin.
- Sert temizleme sıvılarını doğrudan cihazınıza püskürtmeyin. Bunun yerine, temizlik malzemesini tüy bırakmayan veya mikro fiber bir bez üzerine püskürtün ve ardından dış yüzeyleri silin.
- Lenslerde veya filtrelerde amonyak bazlı temizleyiciler kullanmaktan kaçının. Amonyak akrilik, stiren içeren kaplamalar ve bazı kaplama türlerinde buğulanmaya neden olabilir.
- Ürünün içine kaçan dezenfektan aşındırma yaparak büyük hasara veya arızaya neden olabilir.
- Dokunmatik ekranı veya kontrol panelini temizlerken yukarıdan aşağıya doğru ve tek bir yönde dikkatlice silin.
- Temizlikten sonra cihazı açmadan önce sert yüzeylerin hava ile kendiliğinden kurumuş olduğundan emin olun.
- Kullandığınız eldivenleri atın ve ellerinizi yıkayın.
Teknik servis yetkilileri temizlik sırasında dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı:
- Ekipmanları dezenfekte ederken makine gövdelerinin, lenslerin ve video ekipmanlarının dışını, özellikle de kulplar, saplar, kadranlar, düğmeler veya dokunmatik ekranlar gibi sıkça dokunulan alanları temizlemek için alkol kullanılabilir.
- Görüntü sensörleri veya üzerine kaplama uygulanmış lens yüzeylerinin temizliğinde etanol içeren bileşenlerden ürünlere verebilecekleri zarardan dolayı uzak durulması gerekiyor.
- Boya inceltici veya benzin gibi organik çözücüler içeren temizleyicilerin de hem insan sağlığına son derece zararlı olması hem de yangın riski oluşturabilmeleri açısından kullanılmamalı.
VİRÜS VE MİKROPLARIN BULAŞMASINI AZALTMAK ADINA YAZICILARIN TEMİZLİĞİ ÖNEMLİ
Teknik servis yetkililer, özellikle iş yerlerinde birçok insanın ortak kullanımında olan ve sıkça kullandığı yazıcıların temizliği, virüs ve mikropların bulaşmasını azaltmak adına çok önemli olduğunu söyleyerek, görüntüleme ekipmanlarına olduğu gibi yazıcıların temizliğiyle de ilgili faydalı ipuçları paylaştı.
Yazıcı veya tarayıcının temizliğine ve dezenfekte edilmesine dair tavsiyeler;
- Yazıcınızı veya tarayıcınızı sterilize etmek için, dış işlem panelleri ve düğmeleri, dokunmatik ekran, tarayıcı kapağı ve silindir camı gibi elle dokunulan tüm parçaları temizleyin.
- Temizlemeden önce cihazı kapatın ve güç kaynağından çıkarın (mobil yazıcılar için pili çıkarın). Cihazı tekrar açmadan önce yüzeylerin kurumasını bekleyin.
- Yazıcınızı veya tarayıcınızı sterilize etmek ve temizlemek için nemli bez veya %70-80 oranında seyreltilmiş etanol veya izopropil alkol karışımıyla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
- Temizleme ürününü doğrudan ürünün üzerine püskürtmekten kaçının. Bunun yerine, temizlik malzemesini tüy bırakmayan veya mikro fiber bir bez üzerine püskürtün ve ardından dış yüzeyleri silin.
- Silindir camı yüzeyinde sadece cam temizleyici kullanın, ardından tüy bırakmayan bir bezle silin.
- Yazıcıları veya tarayıcıları temizlemek için boya inceltici veya benzen gibi sert çözücüler içeren temizleyiciler kullanmayın.
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