Elon Musk 7. kez baba oldu
Tesla CEO’su Elon Musk, dün gece Twitter hesabından yaptığı açıklamada sevgilisi Grimes'le bir bebek sahibi olduklarını duyurdu. Musk’ın eski eşinden 6 çocuğu olmuş ama biri henüz bebekken hayatını kaybetmişti.
Tesla’nın S modelinin testleriyle ilgili paylaşımda bulunan Musk, bir takipçisinden konuyla alakasız bir cevap aldı. “Bebekten ne haber?” diye soran bir takipçisini yanıtlayan Musk, “Birkaç saate geliyor” dedi ve birkaç saat sonra da “Anne de bebek de iyi” diye yazdı.
Bunun ardından bebeğin cinsiyetini soran bir takipçiye yanıt olarak erkek bebeği olduğunu yazan Musk, bebeğin adını soranlara da "“X Æ A-12 Musk" diye cevap verdi.
Musk ve iki yıldır birlikte olduğu kayıt sanatçısının bebek beklediği zaten biliniyordu. Gerçek adı Claire Boucher olan sanatçı, 5 Mart’ta Rolling Stone’a verdiği röportajda hamileliğini ve bebeğin babasının Elon Musk olduğunu doğrulamıştı.
Öte yandan Musk’ın daha sonra paylaştığı bebek fotoğrafı yüzünden bazı kullanıcılar milyarderin espri yaptığından şüphelendi. Kullanıcılardan biri, “Bu bir oyuncak bebek değil mi? Kirpikler ters duruyor ve gerçek görünmüyor” diye yazdı.
Business Insider’ın aktardığına göre Grimes’in dünyaya getirdiği bebek, Musk’ın 6. çocuğu. Milyarderin eski eşinden 5 çocuğu var. Aslında Elon ve Justine Musk çiftinin 6 çocuğu olmuş, ancak biri henüz 10 haftalıkken hayatını kaybetmişti.
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