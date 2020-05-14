Emekli artık açlık sınırında

14 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Koronavirüs salgını nedeniyle artan fiyatlar emeklileri de vurdu. Açlık sınırının altındaki maaşlarla zar zor geçinmeye çalışan emekliler, sokağa çıkma yasağı olduğu için maaşlarını bankadan çekmekte zorlanıyor. Emeklilerin temel talebi ise maaşlarının bir an önce artırılması. Emekliler maaşlarını bayram öncesinde 15-22 Mayıs günleri arasında alabilecek.

Dini bayramlarda verilen bin liralık ikramiye ise nisan ayı içerisinde ödenmişti. Ancak ne ikramiye ne de maaş emeklilerin geçinmesi için yetiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Başdanışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, 2000 öncesi emekli olanların taban olarak 2 bin 300 lira, 2000-2008 arası emekli olanların 1800, 1900 lira maaş aldıklarını söyledi.

Yazıcıoğlu, 2008 sonrası emekli olanların taban ücretlerinin bin lira olduğunu hükümet tarafından daha yeni 1500 liraya çıkarıldığını bildirdi. Dul ve yetimlerin ise daha da mağdur olduklarına işaret eden Yazıcıoğlu, emeklinin eşinin 1500 liranın yüzde 50’sini, yetimin ise dörtte birini alabildiğini belirtti.

Yazıcıoğlu, “Bin lira bile girmiyor bu evlere” dedi. Taban maaşın en az asgari ücret düzeyine çıkarılmasını, emeklilere sosyal yardım yapılmasını talep ettiklerini belirten Yazıcıoğlu, “Asgari ücretin altında maaş alan emeklilere sosyal yardım yapılmalı. Fiyatlarda ciddi artış var. Emekliler artık pazara da ulaşamıyor. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var. Marketlerdeki fiyatlar çok arttı” dedi.

BANKALAR EK ÜCRET İSTEYEMEZ

Bankaların, salgın nedeniyle kredi borçlarının ertelenmesi talepleri karşısında “fahiş ek ücret” istedikleri iddialarına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan yanıt geldi. Pekcan, kredinin mevcut faiz oranı üzerinden ötelenmesi halinde tüketicilerden ek ücret istenemeyeceğini vurguladı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Pekcan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, bankaların krizi fırsata çevirmek için adeta birbirleriyle yarıştıklarına dikkat çekti. İhtiyaç, konut, taşıt kredisi ya da kredi kartı borcu olan ancak salgın nedeniyle işlerine ara vermek zorunda kalan tüketicilerin borçlu oldukları bankalar üzerinden erteleme talep ettiklerinde “fahiş ek ücret” istendiğine işaret eden Bulut, “Hatta erteleme duyuran kamu bankalarının da yurttaştan ek ücret talep ettiği iddia edililiyor” dedi.

Pekcan ise şu yanıtı verdi: “İstikrar paketi kapsamında tüketicilerin kredi borçlarının üç aya kadar ötelenmesi işlemlerine ilişkin olarak mevzuat düzenlemeleri uyarınca kredinin mevcut faiz oranı üzerinden ötelenmesi halinde tüketicilerden ek bir ücretin istenemeyeceği açık olup bakanlığımız yazısı ile Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Finansal Kurumlar Birliği’ne bildirilmiştir.”