Emekli artık açlık sınırında
Her şey ateş pahası iken emeklinin maaşı asgari geçime dahi yetmiyor. Taban ücret 1500 liraya çıkarıldı ama TÜED’e göre bin lira bile girmeyen evler var.
Koronavirüs salgını nedeniyle artan fiyatlar emeklileri de
vurdu. Açlık sınırının altındaki maaşlarla zar zor geçinmeye çalışan emekliler,
sokağa çıkma yasağı olduğu için maaşlarını bankadan çekmekte zorlanıyor.
Emeklilerin temel talebi ise maaşlarının bir an önce artırılması. Emekliler maaşlarını
bayram öncesinde 15-22 Mayıs günleri arasında alabilecek.
Dini bayramlarda verilen bin liralık ikramiye ise nisan ayı
içerisinde ödenmişti. Ancak ne ikramiye ne de maaş emeklilerin geçinmesi için
yetiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Başdanışmanı Cafer Tufan
Yazıcıoğlu, 2000 öncesi emekli olanların taban olarak 2 bin 300 lira, 2000-2008
arası emekli olanların 1800, 1900 lira maaş aldıklarını söyledi.
Yazıcıoğlu, 2008 sonrası emekli olanların taban ücretlerinin
bin lira olduğunu hükümet tarafından daha yeni 1500 liraya çıkarıldığını
bildirdi. Dul ve yetimlerin ise daha da mağdur olduklarına işaret eden
Yazıcıoğlu, emeklinin eşinin 1500 liranın yüzde 50’sini, yetimin ise dörtte
birini alabildiğini belirtti.
Yazıcıoğlu, “Bin lira bile girmiyor bu evlere” dedi. Taban
maaşın en az asgari ücret düzeyine çıkarılmasını, emeklilere sosyal yardım
yapılmasını talep ettiklerini belirten Yazıcıoğlu, “Asgari ücretin altında maaş
alan emeklilere sosyal yardım yapılmalı. Fiyatlarda ciddi artış var. Emekliler
artık pazara da ulaşamıyor. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı var.
Marketlerdeki fiyatlar çok arttı” dedi.
BANKALAR EK ÜCRET İSTEYEMEZ
Bankaların, salgın nedeniyle kredi borçlarının ertelenmesi
talepleri karşısında “fahiş ek ücret” istedikleri iddialarına Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan’dan yanıt geldi. Pekcan, kredinin mevcut faiz oranı üzerinden
ötelenmesi halinde tüketicilerden ek ücret istenemeyeceğini vurguladı.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Pekcan’ın yanıtlaması
istemiyle verdiği soru önergesinde, bankaların krizi fırsata çevirmek için
adeta birbirleriyle yarıştıklarına dikkat çekti. İhtiyaç, konut, taşıt kredisi
ya da kredi kartı borcu olan ancak salgın nedeniyle işlerine ara vermek zorunda
kalan tüketicilerin borçlu oldukları bankalar üzerinden erteleme talep
ettiklerinde “fahiş ek ücret” istendiğine işaret eden Bulut, “Hatta erteleme
duyuran kamu bankalarının da yurttaştan ek ücret talep ettiği iddia edililiyor”
dedi.
Pekcan ise şu yanıtı verdi: “İstikrar paketi kapsamında tüketicilerin kredi borçlarının üç aya kadar ötelenmesi işlemlerine ilişkin olarak mevzuat düzenlemeleri uyarınca kredinin mevcut faiz oranı üzerinden ötelenmesi halinde tüketicilerden ek bir ücretin istenemeyeceği açık olup bakanlığımız yazısı ile Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Finansal Kurumlar Birliği’ne bildirilmiştir.”
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