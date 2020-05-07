Empati!
“Empati doğuştan mı gelir yoksa sonradan mı kazanılır, öz empati nedir, aşırı empati sakıncalı olabilir mi?”... Monika Hein, Empati - Ne Hissettiğini Anlıyorum adlı kitabında bu gibi soruların etrafında empatinin izini sürüyor. Kendini ve etrafındaki insanları daha iyi anlamak, ilişkilerini derinleştirmek ve zenginleştirmek isteyenler için…
“Empati doğuştan mı gelir yoksa sonradan mı kazanılır, öz empati nedir, aşırı empati sakıncalı olabilir mi?”... Monika Hein, Empati - Ne Hissettiğini Anlıyorum adlı kitabında bu gibi soruların etrafında empatinin izini sürüyor. Kendini ve etrafındaki insanları daha iyi anlamak, ilişkilerini derinleştirmek ve zenginleştirmek isteyenler için…
Empati, kulağa hoş gelen bir kelime. Bu kavram
bize düşünceli, iyi kalpli, sevecen, cana yakın insanları çağrıştırır ve
karşımıza çıktığı her yerde içimizi ısıtır. Ne var ki içinde yaşadığımız
topluma ve dünyanın genel gidişatına bakınca, empatinin kendisinden değil ancak
yokluğundan söz edebiliyoruz.
Empatiye bunca olumlu anlam yüklenirken, onu
bulmak neden bu kadar zor?
Empati, bir başkasının duygularını, düşüncelerini
ve güdülerini fark etme ve anlama becerisini tarif eder. Zaman zaman zahmetli,
zor ve yorucu olabilse de, şüphesiz ilişkileri hem kolaylaştırır hem
zenginleştirir.
Peki ama empati nasıl kazanılır? Doğuştan mı
gelir, sonradan mı öğrenilir? Öz empati nedir? Aşırı empatiden söz edilebilir
mi? Empatinin duygularla ve deneyimlerle nasıl bir ilişkisi vardır? Empatinin
akıllı kullanımı ne demektir?
Empati kalple mi, mantıkla mı kurulur? Şiddetsiz
iletişim, empatinin önkoşulu mudur? Ayna nöronların empati kurma becerisi
üzerindeki rolü nedir? Empati ile özdeğer arasındaki denge nasıl kurulur?
Sanal dünyada empatiden bahsetmek mümkün müdür?
Empati ile sorumluluk arasında nasıl bir bağ vardır?
Monika Hein, Empati - Ne Hissettiğini Anlıyorum’da
(İletişim Yayınları) bir başkasıyla temas kurmanın en samimi ve derin
yolu olan empatinin izini sürüyor. Yazar başkalarına karşı duyarlılığımızı
artırmanın sadece daha doyurucu ilişkiler yaşamamıza değil, kendimize karşı netlik
kazanmamıza da yardımcı olduğunu gösteriyor.
Empati - Ne Hissettiğin Anlıyorum / Monika Hein / Figen Sile Kösebay / İletişim Yayınları / 272 s.
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