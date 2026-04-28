Erdoğan’ın Rize’deki beş günlük programında ‘güvenlik sofrası’ harcamaları dikkat çekti: Bayramlaşmaya 13 milyon!

HABER: GÜLNUR SAYDAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Mart’ta memleketi Rize’deki bayramlaşma programı, kamu harcamaları açısından dikkat çeken bir tabloyu ortaya koydu. Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yalnızca beş günlük ziyaret süresince görevli personele sağlanan yemek hizmeti için 12 milyon 928 bin 620 TL harcandı. İhale kayıtlarına göre, sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinden oluşan toplam 22 bin 277 öğün için bu bedel ödendi.

İhaleyi ise uzun unvanlı bir şirket aldı. Çelikoğlu Yemek Sanayi Temizlik Turizm Nakliyat Pazarlama İnşaat Medikal ve Tüketim Maddeleri Ticaret’in internette kurumsal bir sayfasına da rastlanmadı. Defalarca bilgi amaçlı aranan yemek şirketinin telefonu açılmadı.

GÜVENLİK ORDUSU!

Konuyu değerlendiren CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, verilerin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kayıtlarına dayandığını belirtti. Ocaklı’nın hesabına göre, toplam harcama günlük yaklaşık 4 milyon 309 bin TL’ye karşılık geliyor. Bu da günlük ortalama 6 bin 700 kişilik bir güvenlik görevlendirmesine işaret ediyor. Emekli ve asgari ücretlinin açlık sınırının altında yaşam savaşı verdiğini belirten Ocaklı, “Cumhurbaşkanının memleketinde bu ölçekte bir güvenlik organizasyonu gerçekten zorunlu muydu? Sadece yemek gideri 13 milyon TL’ye yaklaşmışken ulaşım, konaklama ve yakıt giderleriyle birlikte toplam maliyet ne kadar oldu” diyerek kamu vicdanına sordu.

‘YA AÇ GİDEN ÇOCUKLAR’

CHP’li Ocaklı sözlerine şöyle devam etti: “Devletin güvenliği sağlama yükümlülüğü tartışma konusu değil. Ancak söz konusu olan kamu kaynakları olduğunda, önceliklerin neye göre belirlendiği sorusu önem kazanıyor. Türkiye’de milyonlarca yurttaş geçim sıkıntısıyla mücadele ederken tek bir ziyaret için yapılan bu ölçekteki harcama ‘zorunluluk’ ile ‘israf’ arasındaki çizgiyi yeniden gündeme taşıyor. Bugün hâlâ okula aç giden çocuklar...”

Ocaklı’nın dikkat çektiği alternatif kullanım kalemleri de bu tartışmayı derinleştiriyor. Aynı kaynakla yüz binlerce öğrenciye bir öğün yemek sağlanabileceği, binlerce emekliye destek verilebileceği ya da dar gelirli hanelere gıda yardımı yapılabileceği ifade ediliyor. Üreticiye küçük ölçekli desteklerin bile geniş bir kesime ulaşabileceği vurgulanıyor.