Emrah Serbes de tahliye olabilecek

16 Nisan 2020 Perşembe, 15:28

İnfaz yasası olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, pazartesi gecesi TBMM Genel Kurulu'ndaki oylama sonucunda kabul edildi. Kanunun kabul edilmesinin ardından Mayıs sonuna kadar binlerce mahkumun tahliye olması bekleniyor.



Yeni yasa ile birlikte alkollü araç kullanarak 3 kişinin öldüğü trafik kazasına sebebiyet veren ve "bilinçli taksirle 3 kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezaevinde bulunan Emrah Serbes'in de, 1 yıl 3 ay içerisinde cezaevinden tahliye olması bekleniyor. Serbes şu an açık cezaevinde kalıyor.

Emrah Serbes'in 22 Eylül'de İzmir-Aydın otoyolunda kullandığı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki otomobile arkadan çarpmış, kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Birgün



