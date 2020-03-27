Engelli oğlunu baltayla öldüren baba tutuklandı

27 Mart 2020 Cuma, 16:41

"PARA İSTEMESİNDEN BUNALDIM"



Suçunu kabul eden zanlının, "Oğlum 12 yaşındayken hastaneye götürmüştük. Yüzde 35 engeli vardı. Son iki yıldır hapını kullanmıyordu. Saldırgan ve agresifti. Sürekli benden para istemesinden bunaldım. Olay günü benden para istedi. Ağır küfürler etti. Ben de sinirlenip yatak odasından aldığım baltayı, oğlumun kafasına arkasından vurmak isterken oğlum birden bana dönünce balta alnına denk geldi. Sonra baltayla 2 kez daha vurdum. Olaydan dolayı pişmanım." beyanında bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman D, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Osman D, çıkarıldığı hakimlikçe "akrabayı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.