Epsilon Yayınevi’nden beş çizgi roman
Filmlerden oyunlara dek pek çok disipline ilham veren çizgi romanlar, son iki yıldır dünya okuma trendlerinde üst sıralara tırmanma eğiliminde. Ülkemizde az sayıda yayıncı tarafından üstlenilen çizgi roman/karikatür yayıncılığına katkıda bulunacak olan Epsilon Yayınevi, kısa süre önce dizinin ilk beş kitabını okurlarla buluşturdu.
Epsilon Yayınevi’nden beş çizgi roman
Filmlerden
oyunlara dek pek çok disipline ilham veren çizgi romanlar, son iki yıldır dünya
okuma trendlerinde üst sıralara tırmanma eğiliminde. Ülkemizde az
sayıda yayıncı tarafından üstlenilen çizgi roman/karikatür yayıncılığına
katkıda bulunacak olan Epsilon Yayınevi, kısa süre önce dizinin birazdan tanıtacağımız ilk beş kitabını
okurlarla buluşturdu.
Epsilon
Yayınevi Yurtdışı Haklar Koordinatörü ve serinin editörü olan Tuğçe Nida
Gökırmak, yayınevinin bu alanda üstlendiği misyonu ve okurları bekleyen yayın
planını şu sözlerle açıklıyor:
“Çizgi
roman ve karikatür ülkemizde çeşitli formlarda uzun süredir var olsa da
Amerikan ekolü, özellikle de DC ve Marvel süper kahramanlarının gerek sinema
etkisiyle gerekse çizgi romanlarıyla tüm dünyayı kasıp kavururken bizler de
bundan etkileniyoruz, Türkiye’de de çizgi roman kültürü giderek daha popüler
olmaya başlıyor. Bu da beraberinde sadece süper kahraman hikâyelerinin değil,
daha bağımsız çizgi romanların da göz önüne çıkmasına destek oluyor. Biz de bizi
heyecanlandıran bu güzel gelişimin bir parçası olmak için daha önce
yayımladığımız Fahrenheit 451 Çizgi Roman Uyarlaması’nı, elden geçirilmiş
yeni baskısıyla piyasa sürdükten sonra 2020 yılı itibariyle düzenli şekilde bu
alanda eserler yayımlamaya, listemizi hem Amerikan ekolü hem de frankofon çizgi
romanlarla genişletmeyi planlıyoruz.”
Fahrenheit
451 - Çizgi Roman Uyarlaması / Ray Bradbury & Tim Hamilton / Çeviren: Mert Doğruer / Epsilon
Yayınevi / 160 s.
Bradbury’nin
1953’te kaleme aldığı, tüm dünyada çoksatan
kült distopyası şimdi çizgi roman
formatında… Bradbury’nin önsözüyle
başlayan kitapta Tim Hamilton,
Bradbury’nin tam desteğiyle bu dehşet verici şaheseri görkemli bir çizgi romana
dönüştürüyor. Hamilton, devletin düşünce özgürlüğü üzerindeki baskısı
karşısında Montag’ın felsefe ve edebiyat sayesinde yaşadığı uyanışı etkileyici
bir biçimde yansıtıyor.
Bölük
- Bir Tom Clancy’s The
Division Çizgi Romanı
/ Christofer
Emgard / Çeviren:
Aslı A-Dağlı / Epsilon Yayınevi / 72 s.
Tom
Clancy’nin The Division 2 oyununun öncesini anlatan bu çizgi roman,
hayatta kalma ve gizem hikâyelerini sevenler için bire bir. Bir biyolojik silah
New York’u yerle bir ettikten aylar sonra Bölük ajanları, bir arada kalmaya
çalışan insanlığın son umuduydu. Felaket bir şekilde ters giden bir görevden
sonra Bölük ajanı Caleb Dunne’ın ortağı ölünce, ölümünden sorumlu olan,
Peygamberdevesi adıyla bilinen gizemli kadını bulmaya ant içti. Dunne, kadını
Philadelphia, Fort Meade ve Washington D.C.’ye kadar takip edecek ve bu arada
başka ajanların da yardımını alacaktı. Bir araya gelen bu yeni grup, dağılmanın
eşiğinde olan bir toplumu tehdit eden çok daha büyük bir planı ortaya
çıkaracaktı.
Stranger
Things: Diğer Taraf
/ Jody
Houser / Çeviren:
Tuğçe Nida Gökırmak / Epsilon Yayınevi / 96 s.
Duffer
Kardeşlerin popüler Netflix dizisi Stranger Things şimdi, Will
Byers’ın tehlikeli Baş Aşağı dünyasında yaşadığı korku dolu hayatta kalma
hikâyesini anlatan, gerilim yüklü bir çizgi roman ile okurlarla buluşuyor. Doctor
Who, X-Files, Faith çizgi romanlarının yazarı Jody Houser’ın
kaleminden ve Doctor Who: Catwoman’ın çizeri Stefano Martino’nun
illüstrasyonlarıyla…
Will
Byers kendini içinde bulduğu bu gölge dünyaya ne ad vereceğini bilmese de orada
ne yalnız ne de güvende olduğundan emindi. Çığlığa benzer sesler çıkaran
ürkütücü bir yaratık her köşe başında onu gözlüyor, diğer taraftan gelen
tanıdık sesler etrafında yankılanıyordu. Will’in hayatta kalmak için tek bir
umudu vardı: Arkadaşlarıyla kurduğu bağlara tutunarak ailesinin yanına geri dönebilmek.
Batman:
Gecegezen / Marie Lu / Çeviren: Özge Nur Küskün / Epsilon
Yayınevi / 320 s.
Gecegezenler
olarak bilinen acımasız bir çete Gotham sokaklarında terör estirmekte, şehrin
elitlerini teker teker avlamaktadır. On sekizinci yaş günü partisinden eve
dönerken verdiği ani bir karar taze milyarder Bruce Wayne’i hem Gecegezenler’in
ilgi odağı haline getirir hem de kendisini meşhur Arkham Tımarhanesi’nin
kapıları ardında bulmasına neden olur.
Orada
acımasız bir katil olan Madeleine Wallace ile tanışır. Madeleine, Bruce’un
çözmesi gereken bir gizemdir. Ancak Bruce onu gerçekten kendi sırlarını
paylaşmaya ikna mı ediyordu yoksa Madeleine’e Gotham Şehri’ni dize getirmek
için ihtiyacı olan bilgiyi mi vermek üzereydi?
New
York Times çoksatan yazarı Marie Lu’nun romanından Stuart Moore tarafından
uyarlanan ve Chris Wildgoose tarafından resmedilen çizgi roman, Batman’in, henüz maskesini ve pelerinini kuşanmadan önceki
haline heyecan verici bir bakış
niteliğinde.
Okurları Gotham
Şehri’nin en karanlık gizemlerini barındıran Arkham Tımarhanesi’nin kapıları
ardına götürüyor.
Harley
Quinn: Kırık Cam / Mariko Tamaki / Çeviren: Su Akaydın / Epsilon
Yayınevi / 208 s.
Çocukluğundan beri
birçok zorlukla tek başına mücadele etmek zorunda kalmıştı ama Gotham’ın en iyi
drag queen’i Mama onu kanatlarının altına aldığında talihi dönecekti.
Başlarda
Harleen, Gotham Lisesi’ndeki en iyi arkadaşı Ivy’yle, kendi olabileceği bir yer
bulmuş gibiydi. Fakat Mama’nın gösterileri, mahalleyi ele geçirmekte olan
değişimin yeni kurbanı olunca işler yeniden karıştı.
Bu
sefer Harleen kızmıştı. Öfkesini eyleme geçirmek istediği için önu¨nde iki
seçeneği vardı: Ya mahallelerini daha yaşanabilir bir hale getirmek için
protestolar düzenleyen Ivy’ye katılacak ya da Gotham’ın şirketlerini tek tek
indirmeyi planlayan Joker’le işbirliğine girecekti.
Harley’nin kendine has konuşma şekliyle pekişen hikâye soylulaştırmanın etkilerini merkeze alıyor.
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