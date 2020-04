23 Nisan 2020 Perşembe, 21:52





Epsilon Yayınevi’nden beş çizgi roman

Filmlerden oyunlara dek pek çok disipline ilham veren çizgi romanlar, son iki yıldır dünya okuma trendlerinde üst sıralara tırmanma eğiliminde. Ülkemizde az sayıda yayıncı tarafından üstlenilen çizgi roman/karikatür yayıncılığına katkıda bulunacak olan Epsilon Yayınevi, kısa süre önce dizinin birazdan tanıtacağımız ilk beş kitabını okurlarla buluşturdu.



Epsilon Yayınevi Yurtdışı Haklar Koordinatörü ve serinin editörü olan Tuğçe Nida Gökırmak, yayınevinin bu alanda üstlendiği misyonu ve okurları bekleyen yayın planını şu sözlerle açıklıyor:

“Çizgi roman ve karikatür ülkemizde çeşitli formlarda uzun süredir var olsa da Amerikan ekolü, özellikle de DC ve Marvel süper kahramanlarının gerek sinema etkisiyle gerekse çizgi romanlarıyla tüm dünyayı kasıp kavururken bizler de bundan etkileniyoruz, Türkiye’de de çizgi roman kültürü giderek daha popüler olmaya başlıyor. Bu da beraberinde sadece süper kahraman hikâyelerinin değil, daha bağımsız çizgi romanların da göz önüne çıkmasına destek oluyor. Biz de bizi heyecanlandıran bu güzel gelişimin bir parçası olmak için daha önce yayımladığımız Fahrenheit 451 Çizgi Roman Uyarlaması’nı, elden geçirilmiş yeni baskısıyla piyasa sürdükten sonra 2020 yılı itibariyle düzenli şekilde bu alanda eserler yayımlamaya, listemizi hem Amerikan ekolü hem de frankofon çizgi romanlarla genişletmeyi planlıyoruz.”

Fahrenheit 451 - Çizgi Roman Uyarlaması / Ray Bradbury & Tim Hamilton / Çeviren: Mert Doğruer / Epsilon Yayınevi / 160 s.

Bradbury’nin 1953’te kaleme aldığı, tüm dünyada çoksatan kült distopyası şimdi çizgi roman formatında… Bradbury’nin önsözüyle başlayan kitapta Tim Hamilton, Bradbury’nin tam desteğiyle bu dehşet verici şaheseri görkemli bir çizgi romana dönüştürüyor. Hamilton, devletin düşünce özgürlüğü üzerindeki baskısı karşısında Montag’ın felsefe ve edebiyat sayesinde yaşadığı uyanışı etkileyici bir biçimde yansıtıyor.



Bölük - Bir Tom Clancy’s The Division Çizgi Romanı / Christofer Emgard / Çeviren: Aslı A-Dağlı / Epsilon Yayınevi / 72 s.

Tom Clancy’nin The Division 2 oyununun öncesini anlatan bu çizgi roman, hayatta kalma ve gizem hikâyelerini sevenler için bire bir. Bir biyolojik silah New York’u yerle bir ettikten aylar sonra Bölük ajanları, bir arada kalmaya çalışan insanlığın son umuduydu. Felaket bir şekilde ters giden bir görevden sonra Bölük ajanı Caleb Dunne’ın ortağı ölünce, ölümünden sorumlu olan, Peygamberdevesi adıyla bilinen gizemli kadını bulmaya ant içti. Dunne, kadını Philadelphia, Fort Meade ve Washington D.C.’ye kadar takip edecek ve bu arada başka ajanların da yardımını alacaktı. Bir araya gelen bu yeni grup, dağılmanın eşiğinde olan bir toplumu tehdit eden çok daha büyük bir planı ortaya çıkaracaktı.



Stranger Things: Diğer Taraf / Jody Houser / Çeviren: Tuğçe Nida Gökırmak / Epsilon Yayınevi / 96 s.

Duffer Kardeşlerin popüler Netflix dizisi Stranger Things şimdi, Will Byers’ın tehlikeli Baş Aşağı dünyasında yaşadığı korku dolu hayatta kalma hikâyesini anlatan, gerilim yüklü bir çizgi roman ile okurlarla buluşuyor. Doctor Who, X-Files, Faith çizgi romanlarının yazarı Jody Houser’ın kaleminden ve Doctor Who: Catwoman’ın çizeri Stefano Martino’nun illüstrasyonlarıyla…



Will Byers kendini içinde bulduğu bu gölge dünyaya ne ad vereceğini bilmese de orada ne yalnız ne de güvende olduğundan emindi. Çığlığa benzer sesler çıkaran ürkütücü bir yaratık her köşe başında onu gözlüyor, diğer taraftan gelen tanıdık sesler etrafında yankılanıyordu. Will’in hayatta kalmak için tek bir umudu vardı: Arkadaşlarıyla kurduğu bağlara tutunarak ailesinin yanına geri dönebilmek.

Batman: Gecegezen / Marie Lu / Çeviren: Özge Nur Küskün / Epsilon Yayınevi / 320 s.

Gecegezenler olarak bilinen acımasız bir çete Gotham sokaklarında terör estirmekte, şehrin elitlerini teker teker avlamaktadır. On sekizinci yaş günü partisinden eve dönerken verdiği ani bir karar taze milyarder Bruce Wayne’i hem Gecegezenler’in ilgi odağı haline getirir hem de kendisini meşhur Arkham Tımarhanesi’nin kapıları ardında bulmasına neden olur.



Orada acımasız bir katil olan Madeleine Wallace ile tanışır. Madeleine, Bruce’un çözmesi gereken bir gizemdir. Ancak Bruce onu gerçekten kendi sırlarını paylaşmaya ikna mı ediyordu yoksa Madeleine’e Gotham Şehri’ni dize getirmek için ihtiyacı olan bilgiyi mi vermek üzereydi?

New York Times çoksatan yazarı Marie Lu’nun romanından Stuart Moore tarafından uyarlanan ve Chris Wildgoose tarafından resmedilen çizgi roman, Batman’in, henüz maskesini ve pelerinini kuşanmadan önceki haline heyecan verici bir bakış niteliğinde.

Okurları Gotham Şehri’nin en karanlık gizemlerini barındıran Arkham Tımarhanesi’nin kapıları ardına götürüyor.

Harley Quinn: Kırık Cam / Mariko Tamaki / Çeviren: Su Akaydın / Epsilon Yayınevi / 208 s.

Çocukluğundan beri birçok zorlukla tek başına mücadele etmek zorunda kalmıştı ama Gotham’ın en iyi drag queen’i Mama onu kanatlarının altına aldığında talihi dönecekti.



Başlarda Harleen, Gotham Lisesi’ndeki en iyi arkadaşı Ivy’yle, kendi olabileceği bir yer bulmuş gibiydi. Fakat Mama’nın gösterileri, mahalleyi ele geçirmekte olan değişimin yeni kurbanı olunca işler yeniden karıştı.

Bu sefer Harleen kızmıştı. Öfkesini eyleme geçirmek istediği için önu¨nde iki seçeneği vardı: Ya mahallelerini daha yaşanabilir bir hale getirmek için protestolar düzenleyen Ivy’ye katılacak ya da Gotham’ın şirketlerini tek tek indirmeyi planlayan Joker’le işbirliğine girecekti.

Harley’nin kendine has konuşma şekliyle pekişen hikâye soylulaştırmanın etkilerini merkeze alıyor.