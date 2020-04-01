Erdoğan: 'Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur'

01 Nisan 2020 Çarşamba, 15:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il başkanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü. Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle;

-Devletin izni olmadan yardım kampanyası yapılmamalı...

-Bütün kampanyalar sadece Cumhurbaşkanlığı makamının açıkladığı birimler tarafından yürütülmektedir. Burada birçok belediyelerimiz, valiliklerimizin izni olmaksızın bu tür kampanyalar açacak olursa bu devlet içinde devlet olma mantığıdır. Yasalar buna müsaade etmiyor

-Bir çok spekülasyon yapılıyor. Devletin affedersiniz dilencilik yaptığı gibi çirkin yaklaşımlar. Devletimizin ülke genelinde yapmış olduğu yatırımlar bunlar rakamlarla ifade edilmez.

-Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması gerek. Tüm şehir hastanelerine karşı çıkanlar bugün 'neden sayısı az' diye konuşuyor.

-Her vatandaşımız gönüllü karantina uygularsa daha ileri tedbirlere gerek kalmaz. Gerekirse daha sıkı tedbirler de alırız.