Erdoğan: 'Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelerin ülkede yayılan koronavirüsün ardından başlattığı yardım kampayasıyla ilgili 'Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur' yorumunu yaptı. İBB'den bugün yapılan açıklamada 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandığı belirtilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il başkanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü. Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle;
-Devletin izni olmadan yardım kampanyası yapılmamalı...
-Bütün kampanyalar sadece Cumhurbaşkanlığı makamının açıkladığı birimler tarafından yürütülmektedir. Burada birçok belediyelerimiz, valiliklerimizin izni olmaksızın bu tür kampanyalar açacak olursa bu devlet içinde devlet olma mantığıdır. Yasalar buna müsaade etmiyor
-Bir çok spekülasyon yapılıyor. Devletin affedersiniz dilencilik yaptığı gibi çirkin yaklaşımlar. Devletimizin ülke genelinde yapmış olduğu yatırımlar bunlar rakamlarla ifade edilmez.
-Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması gerek. Tüm şehir hastanelerine karşı çıkanlar bugün 'neden sayısı az' diye konuşuyor.
-Her vatandaşımız gönüllü karantina uygularsa daha ileri tedbirlere gerek kalmaz. Gerekirse daha sıkı tedbirler de alırız.
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