Erdoğan duyurdu: Türkiye'den Somali’ye solunum cihazı

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 14:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!” ifadelerini kullandı.

