Erdoğan duyurdu: Türkiye'den Somali’ye solunum cihazı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Somali'ye solunum cihazı gönderdiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!” ifadelerini kullandı.
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