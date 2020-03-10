Erdoğan, Gül ve Davutoğlu yan yana

10 Mart 2020 Salı, 16:56

Çoklu organ yetmezliği nedeniye Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski bakanlardan Şevket Kazan için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yan yana gelmesi dikkat çekti.

Kazan'ın eşi Güner Kazan ve kızı Zeynep Oğuz, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Kazan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığına götürüldü.

Törene, Kazan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM başkanları Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eski TBMM Başkanvekili Yasin Hatipoğlu ile eski Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, cenaze namazını alana konulan sandalyelerde oturarak kıldı.

ERDOĞAN TOKALAŞMADI

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs hassasiyeti nedeniyle törene katılanlarla tokalaşmadığı görüldü.

Daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı'na götürülen Şevket Kazan'ın cenazesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bazı milletvekilleri ve partililerin katılımıyla toprağa verildi.

ŞEVKET KAZAN KİMDİR?

7 Aralık 1933’te Sakarya’da dünyaya gelen Şevket Kazan, 1973’te Milli Selamet Partisinden Kocaeli Milletvekili seçildi ve o yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet Bakanı oldu.

1976’da 1. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma Bakanı olarak görev yapan Kazan, 1991’de Refah Partisi’nden milletvekili oldu ve 1996’da kurulan Refahyol hükümetinde de bir kez daha Adalet Bakanlığı yaptı.

Kazan bakan olduğu 1996 yılında cezaevlerinde ölüm oruçları yapılmıştı. Kazan, 12 kişinin öldüğü ölüm oruçları için “Kantinden yemek stoklamışlar. Gizli gizli yiyorlar, numara yapıyorlar” demişti.