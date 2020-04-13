Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantısı sona erdi. 3 saat süren toplantının ardından Erdoğan açıklama yapıyor.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3 saat sürdü. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Erdoğan: 17 Nisan Cuma gününden 19 Nisan Pazar 24.00'a kadar tekrardan sokağa çıkma yasağı ilan edileck.
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