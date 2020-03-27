Erdoğan, koronavirüsle ilgili yeni tedbirleri açıkladı

27 Mart 2020 Cuma, 22:16

Erdoğan, ''Tedbirlerin ne kadar süreceği, halkımızın tedbirleri uygulama durumu belirleyecektir. Attığımız her adımda kamu düzeninin korunması, gıda, sağlık ve temizlik zincirinin ayakta tutulması ve sosyal izolasyonun sağlanmasını gözetiyoruz'' dedi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirleri açıklayan Erdoğan şunları söyledi:

- Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmışır.

- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçirecektir.

- Toplu taşıma da seyrek oturma düzeni

- Piknik alanları gibi ören yerleri, hafta sonları kapalı olacak, hafta içi de toplu olarak bir arada bulunulmayacak.

- Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun olarak, celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak.

- Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

- Tüm illerimizde, valiler başkanlığında pandemi grubu oluşturularak gerektiğinde o şehire ilave tedbirler uygulanacak

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Küresel düzeyde hasta sayısının 600 bine, ölü sayısının 27 bine yaklaştığı bu büyük felaket bizi de etkiledi. Ülkemizde de bugün itibariyle 5 bin 598 tespit edilmiş vaka ve 92 can kaybı vardır. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı diliyorum.

TELEKONFERANSLA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Kabine toplantımızı her hafta, telekonferansla gerçekleştireceklerini söyleyen Erdoğan, ''Gün itibariyle de her pazartesi toplantımızı gerçekleştireceğiz. Tüm çalışmalarımızı şeffaf bir şekilde yürütüyoruz. Bilim insanlarımız, kurumlarımız ve bakanlıklarımız gelişmeleri anbean milletimizle paylaşıyor. Biz de bu süreçleri takip ediyoruz. Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri konusunda sürekli ilave tedbirler alıyoruz'' dedi.