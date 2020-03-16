Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında atılacak yeni adımları açıklayacak
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle mücadele kapsamında atılacak adımları açıklayacak. Erdoğan'ın programını Saray'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çarşamba günü koronavirüsle mücadele çerçevesinde kapsamlı bir toplantı yapılacak. Altun, toplantının ardından komuoyuna atılacak adımların aktarılacağını söyledi.
Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 16, 2020
Altun'un yaptığı açıklama şu şekilde: "Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Çarşamba günü yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir."
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