Erdoğan ve Putin görüşmesi sonrası İdlib'de gece yarısından itibaren ateşkes kararı!

05 Mart 2020 Perşembe, 20:14

Moskova'da düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi. 5 saat 40 dakika süren görüşmelerin ardından açıklama yapıldı.

PUTİN: ULUSLARARASI TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ

Bu yıl içerisinde 3'üncü olan görüşmemizi gerçekleştirdik. Aramızdaki şahsi temasımız ikili ilişkilerimize çözüm bulma imkanı sağlıyor.

İdlib'de terör unsurları aktivitelerini ciddi bir biçimde artırdı. Düzenli olarak saldırılarını artırmışlardır. 1 Mart tarihinde ÇNRA sistemiyle bir saldırı girişimi yaşandı. Türk askerler arasında da kayıplar var. Bu vesileyle taziye dileklerimi yinelemek istiyorum. Türkiye ile bazen görüş ayrılıklarımız oluyor ama kritik durumlarda ortak noktalar bulmayı başarıyorduk. Çözümler üretiyorduk. Bugün de öyle oldu. Bugün ülkelerimizin Astana formatındaki çalışmaları devam ettirmeye niyeti olduğunu bildiriyoruz. Suriye'nin egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden yanayız. Uluslararası terör örgütleriyle mücadelede kararlıyız.

Bugün 6 saatlik görüşme sonucu ortak bir belge hazırladık. Bu belgenin çatışmaların durdurulması ve sivillerin azaplarına son verilmesine yardımcı olacağına inanıyorum.

ERDOĞAN: "BU GECE 00.01'DE ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 saat 40 dakika süren Türk ve Rus heyetleri arasındaki İdlib oturumu sonrası açıklamalarda bulundu. Açıklamadan satır başları şu şekilde;

- Öncelikle sayın Putin'e nazik daveti için teşekkür ediyorum. Bölgemizde kritik gelişmelerin cerayan ettiği bir dönemde buradaki görüşmelerden memnuniyet duyuyorum. İdlib'teki son gelişmeleri ele aldık

- Yaklaşık 6 saat süren bir çalışma yaptık ve bu arada tesis ettiğimiz samimi diyalog kapsamında fikirlerimizin ayrıldığı ve benzediği tüm konuları görüştük, müzakare ettik

-Türk-Rus münasebetlerinin derin tarihi kökleri vardır. 5 asrı aşan bu samimi köklü iletişime sahibiz. Bu yüzden diplomatik ilişkilerimizin 100.yılında bu sene sayın Putin'i ülkemize bekliyoruz

-Sayın Putin, Soçi'de ortak anlaşmada bulunduğumuz mutabakta anlaşma sağlamıştık. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin mutabakata uygun muhafaza edilmesi için uğraşıyorduk

-Bölgede ateşkesin savunulması için gerekli tedbirler alınmıştı. Rejimin artan ve doğrudan sivilleri ateş altına alan saldırıları nedeniyle mutabakat bozulmuştu. Bunun 1. derecede sorumlusu saldırılarıyla bölgeyi hedef alan rejimdir. Bu bölgedeki tamamı 4 milyon insanı terörist kabul edip havadan ve karadan ateş altına alınması insani değildir

-Verilere göre sayıları 1.5 milyon olan bölge halkı sınırımıza dayanmıştır

-Rejim İdlib'i insansızlaştırmaya çalıştırıyor. Ve göç dalgasıyla Türkiye zora sokmak istenmektedir. Elbette bu tehdit karşısında eli kolu bağlı kalacak değildik

- Gözlemevlerimiz sahadaki durumu kontrol etmek göreviyle değil ateşkesi takip etmek için kurulmuştur

-İstikrarı sağlamak üzere ilave askeri birlikleri gönderdik. Hem ateşkese riayat etmeyen gruplar hem de rejimin sivillere yönelik saldırganlığını azaltmak için sahada yer aldık

-Bu sırada Rus güçleriyle koordinasyona dikkat ettik. Rejimin doğrudan askerimizi hedef alan saldırılarının ardından İdlib'de yeni bir statü oluşturulması gerekiyor

Rusya ile Fırat'ın doğusu adına çalışmaları derinleştirerek sürdürmeyi arzu ediyoruz

-Hemfikir olduğuna inandığımız Rusya'nın rejimin bizi hedef alan hareketlerini göze alacağına inanıyorum

-Bugün yaptığımız çalışma bölgedeki soruna kalıcı çözüm bulma idaremizin bir sonucudur. Ateşkesi gerçekleşitirecek ve diğer adımları da süratle atacağız

-Bugün gece 00.01 'de ateşkes yürürlüğe girecek

Üzerinde mutabakata varılan maddeler şu şekilde:

1- İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01’den itibaren durdurulacaktır.

2 - M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

3 - Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba’dan (Serakib’in 2 km batısı) Ain-Al-Havr’a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.