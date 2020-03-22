Erdoğan'dan gece yarısında videolu mesaj
Erdoğan, yurttaşlara gece yarısında yayınladığı videoyla seslendi, mesajlarını verdi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece yarısı yayınladığı videoda, yurttaşlardan evde kalmalarını ve Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine uyulmasını istedi. Erdoğan, özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan yurttaşların sokağa çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu. Erdoğan ayrıca gıda ürünlerinde herhangi bir stok sorunun olmadığı ifadesinde bulundu.
Aziz vatandaşlarım,— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2020
Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde.
Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. pic.twitter.com/uzCLNU0uzC
Erdoğan açıklamasında "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde.Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim" dedi.
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