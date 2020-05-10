Erdoğan’dan salgın hastaneleri açıklaması

10 Mayıs 2020 Pazar, 15:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni''ne video konferansla katılarak bir konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bugün Anneler Günü ayaklarının altı öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü kutlayarak sözlerime başlıyorum. Tünel inşaatında ışık görünme töreni vesilesiyle birlikte olduğumuz metronun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanının ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır. İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayan bu metro hattıyla İstanbul'un dünya şehri özelliğini biraz daha güçlendiriyoruz.

Durmak yok, koronavirüs vesaire bizi durdurmuyor, yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Gelişmiş devletlerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini Türkiye olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde destek vererek yaşadık.

''İSTANBUL MAZERET DEĞİL HİZMET BEKLER''

Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle inşallah son nefesimize kadar bu hizmet yarışını, çıtayı sürekli daha yükseğe taşıyarak devam ettireceğiz. İstanbul'un gücüne ve potansiyeline inanmayan hiç kimsenin bu şehre layık olduğu hizmeti verebilme imkanı yoktur. İstanbul mazeret değil hizmet bekler.

İstanbul şehirlerden bir şehir değildir. Bu şehrin anlamını kavramak için sadece gözünüzle siluetine bakmanız yetmez. Ancak tüm kalbinizle bakarsanız bu şehre nüfuz edebilirsiniz



Biz 40 yıldır bu şehrin hizmetindeyiz. 1994'ten beri Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'u hak ettiği seviyeye çıkarmanın gayreti içindeyiz.

(Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler) Sağlık turizmine yönelik yurt dışından gelenler buraya uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerinden sonra uğurlayacağız. Salgın hastanelerini sağlık turizmini canlandırmak için de kullanacağız.