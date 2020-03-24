Erdoğan'dan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun telefonu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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