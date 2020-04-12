Erkan Baş'tan dikkat çeken Soylu çıkışı: İstifayı sonra konuşuruz, şimdi görev...

12 Nisan 2020 Pazar, 23:32

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Süleyman Soylu'nun istifa açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. "Süleyman Soylu ve istifasını sonra konuşuruz, şimdi görev halkın hayatını korumak" diyen Baş, "İstifaya kadar götüren önemli hatanın halkımız için büyük bedelleri olacağı açık, bunu azaltmanın yolunu bulmak istifadan bile daha önemli" ifadelerini kullandı.



Baş'ın paylaşımı şöyle:

"SS ve istifasını sonra konuşuruz, şimdi görev halkın hayatını korumak.

1-Cuma akşamı hata yapıldığı kabul edilmiş oldu.

2-Sayısını bilemediğimiz kadar insana virüs bulaştı.

3- Yarın sabah, Cuma gece virüs bulaşmış milyonlarca kişi işe gidecek, işe gitmek için sokaklarda olacak.



4- İstifaya kadar götüren önemli hatanın halkımız için büyük bedelleri olacağı açık, bunu azaltmanın yolunu bulmak istifadan bile daha önemli. 5- Sağlıklı yaşam için zorunlu üretim-hizmet alanları en üst düzeyde önlemlerle çalışabilir, çalışanlara derhal ücretli izin verilmeli!

6- Bu kadar büyük bir hata yaparak insanların hayatını tehlikeye atan "devlet" sorumluluğu üstlenmeli ve herkesin güvenle, tüm ihtiyaçları karşılanarak evinde kalması için gerekli tüm şartlar sağlanmalıdır.