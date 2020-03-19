'Ertelememe' krizine Bakan el koydu

19 Mart 2020 Perşembe, 12:02

Gençlik Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF, TBF, voleybol federasyonları ve kurum içi yetkililerle durum değerlendirmesi yapmak için acil toplantıya çağırdı. Toplantıdan 'erteleme' kararı çıkması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF, TBF, TVF başkanları ile bir araya geleceklerini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başaknı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in katılımı ile bir toplantı gerçekleştireceklerini ifade etti. Saat 13:30'da Ankara'da düzenlenecek toplantıda koronavirüs salgınına yönelik sürecin değerlendirileceği bildirild

