Esad, seçim kartını çıkardı
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkede 13 Nisan'da genel seçim düzenleneceğini açıkladı.
Suriye resmi ajansı SANA, Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın genel seçimlere gidilmesi yönündeki kararını duyurdu.
Esad’ın dün yayımladığı kararname ile halk meclisi seçimlerinin 13 Nisan’da yapılacağını aktardı.
Bu çerçevede 15 seçim bölgesinin belirlendiği, 250 sandalyeli meclis için oylama yapılacağı kaydedildi.
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