Eşini bıçaklayıp cezaevine giren şahıs, tahliye olunca oğlunu öldürdü

08 Mayıs 2020 Cuma, 15:56

Fotoğraflar: İHA

Ünal Yılmaz (52), boşanma aşamasında eşini bıçakla yaralaması nedeniyle cezaevine girdi. Yaklaşık 5 ay önce tahliye olan Yılmaz, devam eden davalarda kendisi aleyhine tanıklık yaptığı gerekçesiyle oğlu Şahin Yılmaz (21) ile tartışma yaşadı.

Oğlunun bugün çalışmaya başladığı Hamam Mahallesi'ndeki inşaat firmasına gelen Ünal Yılmaz, bir süre tartıştıktan sonra oğlunu yaklaşık 100 metre uzaklıktaki elma bahçesine götürdü.

Baba Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla oğlunu başından vurarak kaçtı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Şahin Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Babası tarafından öldürülen Şahin Y.

Polis ekipleri Ünal Yılmaz'ı bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerası, bisikletle şantiyeye gelen babanın oğlunu bahçeye doğru çağırdığı, ikilinin yürüyerek şantiye alanından uzaklaştığı anları kaydetti.