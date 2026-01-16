Bu akşam başlıyor: Meteoroloji'den Marmara için 'soğuk hava' alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi bu akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen dondurucu soğukların etkisi altına giriyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, hava sıcaklıklarındaki sert düşüşle birlikte bölgedeki 7 ilde buzlanma ve don riskinin en üst seviyeye çıkacağını duyurdu.

Yapılan tahminlere göre Karadeniz üzerinden giriş yapan soğuk hava kütlesi, bölgede 22 Ocak Perşembe gününe kadar etkisini hissettirmeye devam edecek.

Bu süreçte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi ve özellikle gece saatlerinde dondurucu bir atmosferin oluşması bekleniyor. Uzmanlar, dondurucu soğukların etkisini hafta boyunca sürdüreceği konusunda hem vatandaşları hem de yerel yönetimleri uyardı.

BUZLANMA VE DON OLAYININ BEKLENDİĞİ ŞEHİRLER

Kuvvetli buzlanma ve don olaylarının Marmara'nın geneline yayılması beklenirken; İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illeri riskli bölge ilan edildi.

Özellikle bu şehirlerin iç kısımları ile deniz seviyesinden yüksek olan yerleşim birimlerinde buzlanmanın yer yer çok kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.

ULAŞIMDA AKSAMA VE GİZLİ BUZLANMA RİSKİ

Meteoroloji yetkilileri, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar başta olmak üzere pek çok olumsuzluğa karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Sürücülerin özellikle gece ve sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, kış şartlarına uygun donanım bulundurmaları tavsiye ediliyor.