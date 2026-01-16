HTŞ yönetimindeki Şam güçleri Deyr Hafir’i vurdu

Suriye’de cihatçı HTŞ mensuplarından oluşan askeri güçler, Halep ilindeki Deyr Hafir-Meskene hattında belirledikleri bölgeleri bombalamaya başladı.

HTŞ yönetimindeki Şam güçleri, olası bir saldırı için Fırat Nehri'nin batısında yer alan Deyr Hafir beldesinde SDG mevzileri olduğunu iddia ettikleri 4 noktanın haritasını paylaşarak söz konusu bölgeler için "tahliye emri" yayımlamıştı.

“Esad taraftarlarının” da haritalarda işaretlenen noktalarda bulunduğu öne sürülmüştü.

Bölge halkına, Şam güçlerinin Deyr Hafir'e olası operasyonunda hedef alınması beklenen bu noktalardan uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

HTŞ yönetimine bağlı güçler, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısındaki bölgeleri “askeri alan” ilan etmişti.

Deyr Hafir'de göçe zorlanan halk için dün ve bugün M15 kara yolunda koridor açılmıştı.