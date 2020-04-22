Eski ABB Başkanı Gökçek, AKP’nin kampanyasına 39 TIR’lık malzemeyle katılmış

22 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

AKP Ankara İl Başkanlığı’nın, 2015’te “Bu Çaresizliğe Dur De” adıyla başlattığı Suriyelilere yardım kampanyası toplantısında konuşan Gökçek, görüntülerde şu ifadeleri kullanıyor: “AK Parti Ankara İl Başkanlığı, AK Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni ve ilçe belediyelerini Suriyeli kardeşlerimize seferber olmak için, AK Partili belediyeciliğin bu demek olduğunu vurgulamak için bizleri yardıma davet etti. Buradaki tüm TIR’lar büyükşehirin, ilçelerin ve AK Parti’nin kendisinin topladığı yardımları ihtiva ediyor. Buradan gidecek TIR’lar Suriyeli kardeşlerimize feda olsun.”

Gökçek’in, kampanyaya ABB kaynaklarını kullanarak 39 TIR dolusu yardım topladığı ortaya çıktı. ABB’den 27 Mart 2015’te yapılan açıklamada, “Kampanya sonucu Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarınca toplanan 39 TIR dolusu yardımın 13 TIR’ı giyim ve ev eşyası, 7 TIR’ı beyaz eşya, 6 TIR’ı gıda ve temizlik malzemesi, 13 TIR’ı ise bebek bezi, hijyenik malzemeler, kırtasiye ve oyuncak gibi malzemelerden oluşuyor” denildi. Edinilen bilgiye göre, o dönem toplanan TIR ve nakdi yardımlarla ilgili izin alınmadığı belirtildi. Gökçek hakkında bu kampanya nedeniyle bir işlem yapılmadı.

‘YARDIMIN SİYASETİ OLMAZ’

Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis üyesi Haydar Demir, konuya ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, vatandaşın belediyeden istediği tek şeyin “hizmet ve yardım” olduğunu belirterek işsiz kalan binlerce yurttaşın “siyaset” değil, ABB’den yardım beklediğinin altını çizdi. Geçmişte Gökçek’in Suriyeliler için yardım yaptığını, yakın zamanda AKP’li ilçe belediyelerinin bu gibi yardımları sürdürdüğünü belirten Demir, şunları kaydetti: “Geçen günlerde İdlib’e ve Suriye’deki harekât bölgelerine Mamak Belediyesi de yardım topladı. TIR’larla yardımlar gönderildi, biz de bunu alkışladık ve bağışların toplanması için kendilerine yardım ettik. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı, herhangi bir girişimde bulunmadı. Mamak Belediyesi de bakanlıktan, validen veya kaymakamdan izin almadı. Ama Mansur Yavaş, Belediye Yasası’nın kendisine verdiği yetkiyle, işsiz kalan ülkenin esnafına yardım etmek için bağış kampanyası başlattı. Kampanyaya el koydular. Ne Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ne de eski ‘devrik lider’, ‘Biz de zamanında yaptık’ demedi.” l ANKARA