Eski Bakan Sadettin Tantan’dan, Soylu’nun istifasına Saray iması; “Kedi bile habersiz geçemez”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pazar günü akşam saatlerinde bakanlıktan istifa ettiğini açıkladı. Ancak sabah saatlerinde görevinin başında olduğunu belirtti. İstifanın Saray’dan döndüğü açıklandı. Tartışmalar devam ederken Süleyman Soylu’nun, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan habersiz istifa edemeyeceği çeşitli çevrelerce dillendirildi.
Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’ın sorularını yanıtlayan Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, Soylu’nun istifası için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan habersiz olamayacağını belirterek; “Kedi bile Cumhurbaşkanı’ndan habersiz sarayın önünden geçemez” yorumunda bulundu. Tek kişilik yönetimin Türkiye’ye büyük zarar verdiğini savunan Tantan; “Bu iktidar döneminde bakanların ne kadar inisiyatif alabildiği, özgür ve bağımsız olabildiği tartışılıyor” dedi.
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