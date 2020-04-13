Eski Bakan Sadettin Tantan’dan, Soylu’nun istifasına Saray iması; “Kedi bile habersiz geçemez”

13 Nisan 2020 Pazartesi, 21:00

Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’ın sorularını yanıtlayan Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, Soylu’nun istifası için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan habersiz olamayacağını belirterek; “Kedi bile Cumhurbaşkanı’ndan habersiz sarayın önünden geçemez” yorumunda bulundu. Tek kişilik yönetimin Türkiye’ye büyük zarar verdiğini savunan Tantan; “Bu iktidar döneminde bakanların ne kadar inisiyatif alabildiği, özgür ve bağımsız olabildiği tartışılıyor” dedi.