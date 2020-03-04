Eski diplomat Onur Öymen’den, çarpıcı Suriye açıklaması. Türkiye nerede hata yaptı?
Diplomat olarak uzun süre dış ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden, daha sonra CHP’de siyasete giren Onur Öymen, Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’a özel açıklamalarda bulundu.
Öymen, Türkiye’nin Suriye poltikasını değerlendirdi. “Burada bir yanlışlık var” diyen Onur Öymen, Astana ve Soçi mutabakatının ölü doğduğunu savunarak “Ortak hedefi olmayan üç ülke çözüm bulmaya çalıştı ancak taraflar anlaşmaya uymadılar” diye konuştu. Türkiye’nin İdlib’de gözlem noktası kurmasının hatalı olduğunu belirten, Öymen, Birleşmiş Milletler’in nerede olduğunu sordu.
Video Haberler
- Erdoğan’ın Esad sorusu
- Barış Terkoğlu için sosyal medyada kampanya başlatıldı
- Gönüllü doktorlar metroda virüslerden korunmayı anlattı
- 'Yan baktın' kavgası can aldı
- Antalya'da kaydedildi, sosyal medyada büyük ilgi gördü
- Saadet Partisi'nden videolu paylaşım: İnsanlık suçudur!
- Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ı şaşırtan sözler!
- Yunan askerleri sopayla dövdü, batırmaya çalıştı!
- ABD'de koronavirüs paniği! Uzun kuyruklar oluştu
- Komşusu kadını, ormana götürüp pompalı tüfekle vurdu