Eski diplomat Onur Öymen’den, çarpıcı Suriye açıklaması. Türkiye nerede hata yaptı?

04 Mart 2020 Çarşamba, 20:43

Öymen, Türkiye’nin Suriye poltikasını değerlendirdi. “Burada bir yanlışlık var” diyen Onur Öymen, Astana ve Soçi mutabakatının ölü doğduğunu savunarak “Ortak hedefi olmayan üç ülke çözüm bulmaya çalıştı ancak taraflar anlaşmaya uymadılar” diye konuştu. Türkiye’nin İdlib’de gözlem noktası kurmasının hatalı olduğunu belirten, Öymen, Birleşmiş Milletler’in nerede olduğunu sordu.