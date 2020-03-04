Eski diplomat Onur Öymen’den, çarpıcı Suriye açıklaması. Türkiye nerede hata yaptı?

Diplomat olarak uzun süre dış ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden, daha sonra CHP’de siyasete giren Onur Öymen, Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’a özel açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2020 Çarşamba, 20:43

Öymen, Türkiye’nin Suriye poltikasını değerlendirdi. “Burada bir yanlışlık var” diyen Onur Öymen, Astana ve Soçi mutabakatının ölü doğduğunu savunarak “Ortak hedefi olmayan üç ülke çözüm bulmaya çalıştı ancak taraflar anlaşmaya uymadılar” diye konuştu. Türkiye’nin İdlib’de gözlem noktası kurmasının hatalı olduğunu belirten, Öymen, Birleşmiş Milletler’in nerede olduğunu sordu.


Video Haberler