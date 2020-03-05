Eski diplomat Onur Öymen’den tarihi uyarı; “Suriye sorunu 3 günde çözüldü”.
Yurt dışında uzun süre diplomat olarak görev yapan Onur Öymen, Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’a Suriye krizi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyaretine değinen Öymen, diplomasinin önemini anlattı.
“Suriye sorunu diplomasi ile çözülebilir” diyen Eski diplomat Onur Öymen şöyle konuştu:
“Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın 1999’da sınır dışı edilmesi, Bekaa Vadisi’ndeki kampların kapatılmasını askeri operayonla mı sağladık? Kaç şehit verdik? Sıfır. Kaç mermi attık? Sıfır. Nasıl sağladık? Çok etkili bir diplomasi uyguladık ve silahlı kuvvetlerimizi caydırma unsuru olarak kullandık”.
“SURİYE SORUNUNU 3 GÜNDE ÇÖZDÜK”
Onur Öymen, Dışişleri Müsteşarlığı sırasında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Mısır’a yapılan ziyaret ve sonrasında ki diplomasi trafiğini şöyle anlattı:
“1998’de Suriye’ye çok ağır bir nota verdik. Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek telaşa kapıldı. Önce Şam’a sonra Ankara’ya geldi. Baktık ki Mısır’ın bir şey yapacağı yok. Cumhurbşakanı Demirel mecliste çok sert bir konuşma yaptı. Ardından dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Atilla Ateş, Suriye sınırına gitti. Çok güçlü ifadeler kullandı. Ardından sınıra doğru biraz asker kaydırdık. Bu durum üzerine aynı Hüsnü Mübarek telaşa kapıldı. Gitti Şam’a geldi Ankara’ya. Suriyelilere şu mesajı verdi; ‘Türkler ciddi, aklınızı başınıza alın, çok büyük bir bedel özdersiniz, Türkiye’yi bu kadar karşınıza almayın’ dedi. Diplomasi 3 günde Suriye sorununu çözdü. Öcalan sınır dışı edildi. Kamplar kapatıldı. Bizimle Adana mutabakatını imzalamaya razı oldu”.
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