Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'ın evine 125 adet koronavirüs testi aldığı ortaya çıktı

27 Mart 2020 Cuma, 17:28

Türkiye'de koronavirüse ilişkin yeterli test yapılmadığı eleştirileri sürerken, sosyal medyada yayılan bir video yurttaşların tepkisine neden oldu.



Murat Sancak'ın yakın çevresinden olan Cihan Şanlı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Sancak'ın koronavirüs testi yaptığı, önce kendisine test yapan Sancak'ın sonrasında da yanındaki yakınına test yaparak sonucunu beklediği görüldü.

Hastanelere başvuran yurttaşların büyük bir çoğunluğuna koronavirüs testi yapılmazken ve toplamda yapılan testlerin salgınla mücadele yetersiz kaldığı eleştirileri sık sık dile getirilirken Sancak'ın testlere nasıl ulaştığı akıllarda soru işareti bıraktı.

Sosyal medyada dolaşan bir videoda denediğimiz görülen ürün CCA Sağlık Hizmetleri’nden ücreti mukabili şirketimize temin edilmiştir. Aile ortamında deneme amaçlı yapılan testin videosu hiçbir amaç güdülmeden tamamen bilgim dışında paylaşılmıştır. pic.twitter.com/aijNfjlqnT — Murat Sancak (@MuratSancakMt) March 27, 2020

MURAT SANCAK'TAN AÇIKLAMA: ÜCRET KARŞILIĞI ALDIM

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyada gündem olan koronavirüs testi yaptığı video için bir açıklama yaptı. Testleri ücret karşılığı aldığını söyleyen Sancak, videonun bilgisi dışında paylaşıldığını ifade etti.

Sancak'ın açıklaması, “Bu kitler kişiye özel satılıyor mu?”, “Kitlerin ithalinde Murat Sancak’ın şirketlerinin dahli var mı?” sorularını da beraberinde getirdi.

Faturada, 125 adet test alındığı ve 12 bin 125 TL ödendiği görülüyor.