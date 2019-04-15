Oyun Suriye iç savaşı sonrası yaşanan göç dalgası, mültecilik sorunu, sürgün gibi toplumsal meseleleri İstanbul'da bir araya gelen üç karakter üzerinden anlatıyor. Oyun, İstanbul’da yolları kesişen bu üç karakterin hikayesini anlatırken birbirinden farklı olana karşı geliştirilen kendini koruma refleksi ile öteki olanı reddetme ve tahammülsüzlük arasındaki geçişkenliğe de dokunmaya çalışıyor. Kültür Servisi
'Misafir İyi Bir Güneş' bu akşam sahnede
Gülce Uğurlu'nun yazdığı, Ata Ünal'ın yönettiği ve Gülce Uğurlu, Korhan Karabal ile Güneş Sayın'ın sahnelediği "Misafir İyi Bir Güneş" tiyatro oyunu bu akşam ve yarın akşam 20.30'da Sahne Beşiktaş'ta izleyiciyle buluşacak.
Yayınlanma tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi, 11:58