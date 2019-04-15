'Misafir İyi Bir Güneş' bu akşam sahnede

Oyun Suriye iç savaşı sonrası yaşanan göç dalgası, mültecilik sorunu, sürgün gibi toplumsal meseleleri İstanbul'da bir araya gelen üç karakter üzerinden anlatıyor. Oyun, İstanbul’da yolları kesişen bu üç karakterin hikayesini anlatırken birbirinden farklı olana karşı geliştirilen kendini koruma refleksi ile öteki olanı reddetme ve tahammülsüzlük arasındaki geçişkenliğe de dokunmaya çalışıyor. Kültür Servisi