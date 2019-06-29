8. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına sekizincisi düzenlenen "Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali" sona erdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştirilen festivalin ilk gününde, "Çelliçel" grubu Çalış sahilindeki gün batımı konserinde müzikseverlerle buluştu

Babadağ'ın bin 700 metre pistinde ise Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Viyolonsel Topluluğu konser verdi. Beşkaza Meydanı'nda devam eden etkinlikte Münif Akalın'ın şefliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve Soprano Burcu Soysev sahne aldı.

Kapanış konseri ise festivalin destekçinden Gülsin Onay tarafından yapıldı.