EURO 2020 için 'rezervasyon' iptali
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA, EURO2020'nin ev sahibi şehirlerinden Kopenhag'daki otel rezervasyonlarının tamamını iptal etti.
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA, EURO2020'nin ev sahibi şehirlerinden Kopenhag'daki otel rezervasyonlarının tamamını iptal etti.
Türkiye'nin de 24 finailst arasında yer aldığı EURO 2020'ye 12 ülke ev sahipliği yapacak. Bu ülkelerin 9'unda büyük bir risk söz konusu.
UEFA'nın EURO 2020 kararı kısa bir süre içinde açıklanacakb
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