EURO 2020 iptal olursa!
EURO 2020'nin kaderinin belli olacağı UEFA toplantısı öncesi 2.5 Milyar Avroluk zarar göz korkutuyor
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa genelinde hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dünya çapında salgın ilan edilen virüsün durumunu görüşmek üzere 55 üye federasyon, Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa Ligleri ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) yetkilileri, video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantıda 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), Avrupa kupaları ve ulusal liglere ilişkin alınacak tedbirler ve değerlendirmeler masaya yatırılacak.
Euro 2020 Avrupa kıtasının en büyük spor organizasyonu olmasının dışında ekonomik olarak büyük katkı sağlayan bir etkinlik. Toplantıdan çıkacak karar doğrultusunda EURO 2020'nin iptal edilmesi durumunda ise ev sahibi ülkeleri büyük bir zarar bekliyor.
12 ülkenin ev sahipliği yaptığı organizasyon 12 Haziran'da İtalya - Türkiye arasında oyananacak karşılaşma ile başlayacak. Ev sahibi ülkelerin stadyum yatırımları, truzim, konaklama, ulaşım, yiyecek, yayıncılık ve reklam gelirlerinin cirosu 2.5 Milyar Avro. EURO 2020'nin iptal edilmesi halinde yatırım yapan ülkeler büyük ekonomik zarar ile karşı karşıya kalabilir.
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