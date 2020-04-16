Euroleague'de sekizli final formülü
Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu, ligde final-four organizasyonunun mayıs ayında gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı. Bertomeu, "Euroleague’de play-off yerine sekizli final oynatabiliriz" dedi.
Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu, ligde final-four organizasyonunun mayıs ayında gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı. Bertomeu, "Euroleague’de play-off yerine sekizli final oynatabiliriz" dedi.
Euroleague yönetimi, korona virüs salgını nedeniyle ara verilen Euroleague ve Eurocup organizasyonlarının geleceğini görüşmek üzere bir toplantı yaptı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu, maçların en geç temmuz ayında oynanmasını istediklerini ifade etti.
Turnuvalara normal formatta devam etmek istediklerini belirten Jordi Bertomeu, "Belki seyircisiz maçlar oynayacağız ama herkesin sağlığını garanti edebildiğimizde devam edeceğiz. Euroleague ve Eurocup’ı farklı formatlarda tamamlamak üzerine de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sezonu tek bir salonda tamamlamamız gerekebilir. Euroleague’de play-off yerine sekizli final oynatabiliriz" diye konuştu.
Bertomeu, "Mayıs ayında final-four oynanmayacağını söyleyebilirim. Herkesin sağlığını garanti edemediğimiz sürece ligleri oynatmayacağız. Yeni takvimin temmuz sonrasına sarkmasını istemiyoruz" açıklamasını yaptı.
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