Evde karantina için 6 kural

07 Nisan 2020 Salı, 11:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre dün yapılan 21 bin 400 koronovirüs testinden 3 bin 148'i pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti, 284 hasta da iyileşti. Tabloda toplam test sayısı 202 bin 845, toplam vaka sayısı 30 bin 217, toplam vefat sayısı 649, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 415, toplam entübe hasta sayısı 966, toplam iyileşen hasta sayısı bin 326 olarak yer aldı.

Prof. Dr. İsmet Tamer, “Kovid-19 enfeksiyonu ile takip ettiğimiz pek çok hastamız var. Bu hastalar içerisinde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), hipertansiyon, diyabet ya da bağışıklık sistemiyle ilgili sorunu bulunmayan 50 yaş altındaki hastalarımızın pek çoğunda Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda eğer klinik tabloları uygunsa ve izole olabilecek ortamları müsaitse evde tedavilerine devam ediliyor. Bu hastaların bulundukları ortamları sık sık havalandırmaları, sağlıklarını en üst düzeyde tutacak şekilde kendilerine özen göstermeleri gerektiğini hatırlatmalıyız” dedi.



Prof. Dr. Tamer, hastanın evde bakımının yapıldığı süre içerisinde kendisinin, hasta ile ilgilenenin ya da diğer kişilerin hijyen kuralları dışında beslenmelerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.



BUNLARA DİKKAT!



Prof. Dr. Tamer, enfeksiyonla mücadelede sosyal mesafenin korunması, riskli kişilerin izolasyonu ve bağışıklık sisteminin önemini hatırlattı.Kurallara uyarak sağlığını en üst düzeye çıkarmayı başaranların bu hastalığı daha kolay atlatabileceğini söyleyen Prof. Dr. İsmet Tamer, şunları söyledi:



“Kişinin ayrı bir odada kalması mümkün değilse ya da ayrı bir odada kalırken diğer kişilerle temas etmesi söz konusu ise hastanın sürekli olarak ağzını ve burnunu içine alacak şekilde uygun bir solunum yolu koruyucu maske ile solunum yollarını kapatması, dışarıya herhangi bir damlacık enfeksiyonu bulaştırıcılığını azaltacak önlemi alması gerekmektedir. Evde yaşayan herkesin mutlaka solunum yolu hijyeniyle ilgili bilgilendirilmesi ve buna dikkat etmeleri gerekir.”



“EVİ HAVALANDIRIN, TEKSTİL ÜRÜNLERİNİ SIK SIK YIKAYIN”



“Evde 65 yaş üzeri veya bu enfeksiyona karşı hassasiyeti artırabilecek kronik hastalığı bulunan kişiler varsa bu kişilerin de evde tedavi görmekte olan kişiden kesinlikle ayrı tutulması çok önemlidir” diyen Prof. Dr. Tamer, “Evin sık sık havalandırması, kılık kıyafet, yatak çarşafı, yatak örtüleri yastık kılıfı gibi bütün tekstil ürünlerinin de en az 60 derecede uygun deterjanla yıkanması evde bakım yapılan hastalarda önemli bir önlem olarak gündemdedir” ifadelerini kullandı.



“AYRI ODALARDA, ORTAK MALZEMELERDEN UZAK DURUN”



Prof. Dr. Tamer, “Evde tedavisine devam edilen hastalarda kişinin mümkünse ayrı bir odada hatta tuvaleti ve banyosunu da ayrı tutarak izole edilmesi ve 14 gün süreyle özellikle kişisel hijyenine dikkat etmesi, ortak malzemelerin havlu, diş fırçası, diş macunu, tabak, çatal gibi ürünlerin kişisel kullanıma özgü bütün eşyalarının tamamen ayrı tutulması ok önemli. Eğer aynı tuvaleti ve banyoyu kullanacaklarsa havalandırılması, günde 2-3 kez sulandırılmış çamaşır suyu ve deterjanla ortamda temas edilen yüzeylerin dezenfekte edilmesi, temizlenmesi önerilmektedir” şeklinde konuştu.